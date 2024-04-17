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КГБ Южной Осетии сообщил о провокациях со стороны Грузии
КГБ Южной Осетии сообщил о провокациях со стороны Грузии - РИА Новости, 17.04.2024
КГБ Южной Осетии сообщил о провокациях со стороны Грузии
Грузия пытается создать очаг нестабильности на границе с Южной Осетией, устраивает провокации на фоне рассматриваемого в грузинском парламенте законопроекта об... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T18:37
2024-04-17T18:37
2024-04-17T18:37
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ЦХИНВАЛ, 17 апр - РИА Новости. Грузия пытается создать очаг нестабильности на границе с Южной Осетией, устраивает провокации на фоне рассматриваемого в грузинском парламенте законопроекта об иноагентах, сообщает Комитет государственной безопасности Южной Осетии. "Полагаем, что целями провокаторов является формирование предпосылок к их задержанию за нарушение пограничного законодательства Республики Южная Осетия и создания очага нестабильности на государственной границе на фоне рассматриваемого в грузинском парламенте законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", - говорится в сообщении ведомства. По данным КГБ, 14 апреля окрестностях населенного пункта Отреу Цхинвальского района трое грузинских граждан в состоянии алкогольного опьянения незаконно перешли на территорию Южной Осетии и умышленно подожгли сухостой, рассчитывая, что огонь распространится по приграничью. Свои действия нарушители фиксировали на камеру смартфона, отметили в Комитете. По данному факту органами дознания проводится разбирательство, также задействована "горячая линия" Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. В КГБ республики также сообщили, что в районе населенного пункта Уиста фиксировались факты ведения огня из стрелкового оружия на сопредельной грузинской территории. "Вопросы об указанных провокациях будут вынесены на очередную встречу механизма по предотвращению и реагированию на инциденты", - говорится в сообщении КГБ Южной Осетии.
https://ria.ru/20240313/saakashvili-1932796552.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная осетия, грузия
В мире, Южная Осетия, Грузия
КГБ Южной Осетии сообщил о провокациях со стороны Грузии
КГБ Южной Осетии: Грузия пытается создать очаг нестабильности на границе
ЦХИНВАЛ, 17 апр - РИА Новости. Грузия пытается создать очаг нестабильности на границе с Южной Осетией, устраивает провокации на фоне рассматриваемого в грузинском парламенте законопроекта об иноагентах, сообщает Комитет государственной безопасности Южной Осетии.
"Полагаем, что целями провокаторов является формирование предпосылок к их задержанию за нарушение пограничного законодательства Республики Южная Осетия и создания очага нестабильности на государственной границе на фоне рассматриваемого в грузинском парламенте законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", - говорится в сообщении ведомства.
По данным КГБ, 14 апреля окрестностях населенного пункта Отреу Цхинвальского района
трое грузинских граждан в состоянии алкогольного опьянения незаконно перешли на территорию Южной Осетии и умышленно подожгли сухостой, рассчитывая, что огонь распространится по приграничью. Свои действия нарушители фиксировали на камеру смартфона, отметили в Комитете. По данному факту органами дознания проводится разбирательство, также задействована "горячая линия" Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты.
В КГБ республики также сообщили, что в районе населенного пункта Уиста фиксировались факты ведения огня из стрелкового оружия на сопредельной грузинской территории.
"Вопросы об указанных провокациях будут вынесены на очередную встречу механизма по предотвращению и реагированию на инциденты", - говорится в сообщении КГБ Южной Осетии.