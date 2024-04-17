https://ria.ru/20240417/osetiya-1940639659.html

КГБ Южной Осетии сообщил о провокациях со стороны Грузии

КГБ Южной Осетии сообщил о провокациях со стороны Грузии - РИА Новости, 17.04.2024

КГБ Южной Осетии сообщил о провокациях со стороны Грузии

Грузия пытается создать очаг нестабильности на границе с Южной Осетией, устраивает провокации на фоне рассматриваемого в грузинском парламенте законопроекта об... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T18:37

2024-04-17T18:37

2024-04-17T18:37

в мире

южная осетия

грузия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155961/16/1559611654_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_fa41fe85e4a19abb0053bbe1c3545579.jpg

ЦХИНВАЛ, 17 апр - РИА Новости. Грузия пытается создать очаг нестабильности на границе с Южной Осетией, устраивает провокации на фоне рассматриваемого в грузинском парламенте законопроекта об иноагентах, сообщает Комитет государственной безопасности Южной Осетии. "Полагаем, что целями провокаторов является формирование предпосылок к их задержанию за нарушение пограничного законодательства Республики Южная Осетия и создания очага нестабильности на государственной границе на фоне рассматриваемого в грузинском парламенте законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", - говорится в сообщении ведомства. По данным КГБ, 14 апреля окрестностях населенного пункта Отреу Цхинвальского района трое грузинских граждан в состоянии алкогольного опьянения незаконно перешли на территорию Южной Осетии и умышленно подожгли сухостой, рассчитывая, что огонь распространится по приграничью. Свои действия нарушители фиксировали на камеру смартфона, отметили в Комитете. По данному факту органами дознания проводится разбирательство, также задействована "горячая линия" Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. В КГБ республики также сообщили, что в районе населенного пункта Уиста фиксировались факты ведения огня из стрелкового оружия на сопредельной грузинской территории. "Вопросы об указанных провокациях будут вынесены на очередную встречу механизма по предотвращению и реагированию на инциденты", - говорится в сообщении КГБ Южной Осетии.

https://ria.ru/20240313/saakashvili-1932796552.html

https://ria.ru/20230808/rossiya-1888768941.html

южная осетия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, южная осетия, грузия