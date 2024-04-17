https://ria.ru/20240417/oruzhie-1940516848.html
Бойцы в зоне СВО осваивают роботизированную платформу БПЛА
Бойцы в зоне СВО осваивают роботизированную платформу БПЛА - РИА Новости, 17.04.2024
Бойцы в зоне СВО осваивают роботизированную платформу БПЛА
Бойцы гвардейского полка 1430 на Запорожском направлении осваивают новую универсальную роботизированную платформу наземного беспилотного аппарата, передает... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T09:58
2024-04-17T09:58
2024-04-17T10:43
безопасность
технологии
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Бойцы гвардейского полка 1430 на Запорожском направлении осваивают новую универсальную роботизированную платформу наземного беспилотного аппарата, передает корреспондент РИА Новости. Как пояснил журналистам создатель платформы с позывным "Призрак", данная колесная платформа имеет минимальный вес, что важно для оператора, способна преодолевать препятствия и заграждения на линии боевого соприкосновения, обладает высокой скоростью, маневренностью и имеет низкий силуэт и малые габариты. Также управление беспилотником максимально упрощено. "Данная дистанционная тележка достаточно многофункциональна. Как для подвоза боекомплекта, так же и для минирования. В управлении достаточно проста. Никаких сложностей не возникает. Даже взяв впервые в руки пульт. Специальная военная операция уже подходит к той точке – без высоких технологий никуда. Преодоление систем РЭБ по земле практичнее. Многофункциональность данных тележек позволит избежать потерь", - рассказал журналистам боец гвардейского полка 1430 с позывным "Бульдог". Разработчик отметил, что поворотный механизм корпуса колесной платформы был позаимствован у военной и экспериментальной техники времен СССР. Колесные оси могут вращаться в горизонтальной плоскости вне зависимости друг от друга. Это позволяет при любом ландшафте хотя бы одной оси оставаться на земле, а за счет полного привода на все колеса это повышает проходимость и максимально снижает степень переворачиваемости. "В дополнение он является хорошим инструментом. Есть много плюсов (по сравнению с БПЛА – ред.). Больше грузоподъемность, дальность, вариативность. Не летит в один конец и всегда достигает цели. Можно поставить небольшое минное поле, которое всегда будет в движении. Эта самая маленькая рассчитана до 10 килограмм. Это мина ТМ… Из того, что я видел и знаю, по наземной технике они (противник - ред.) идут за нами", - рассказал журналистам разработчик с позывным "Призрак".
https://ria.ru/20240408/robot-1938481555.html
https://ria.ru/20240212/neyroset-1926762249.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Освоение новой роботизированной платформы наземного беспилотного аппарата
Бойцы гвардейского полка 1430 на Запорожском направлении осваивают новую универсальную роботизированную платформу наземного беспилотного аппарата. Используется устройство для подвоза боекомплекта и минирования, в управлении достаточно проста, никаких сложностей не возникает.
2024-04-17T09:58
true
PT4M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, технологии, ссср
Безопасность, Технологии, СССР
Бойцы в зоне СВО осваивают роботизированную платформу БПЛА
Российские военные в зоне СВО опробуют роботизированную платформу наземного БПЛА
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Бойцы гвардейского полка 1430 на Запорожском направлении осваивают новую универсальную роботизированную платформу наземного беспилотного аппарата, передает корреспондент РИА Новости.
Как пояснил журналистам создатель платформы с позывным "Призрак", данная колесная платформа имеет минимальный вес, что важно для оператора, способна преодолевать препятствия и заграждения на линии боевого соприкосновения, обладает высокой скоростью, маневренностью и имеет низкий силуэт и малые габариты. Также управление беспилотником максимально упрощено.
"Данная дистанционная тележка достаточно многофункциональна. Как для подвоза боекомплекта, так же и для минирования. В управлении достаточно проста. Никаких сложностей не возникает. Даже взяв впервые в руки пульт. Специальная военная операция уже подходит к той точке – без высоких технологий никуда. Преодоление систем РЭБ по земле практичнее. Многофункциональность данных тележек позволит избежать потерь", - рассказал журналистам боец гвардейского полка 1430 с позывным "Бульдог".
Разработчик отметил, что поворотный механизм корпуса колесной платформы был позаимствован у военной и экспериментальной техники времен СССР
. Колесные оси могут вращаться в горизонтальной плоскости вне зависимости друг от друга. Это позволяет при любом ландшафте хотя бы одной оси оставаться на земле, а за счет полного привода на все колеса это повышает проходимость и максимально снижает степень переворачиваемости.
"В дополнение он является хорошим инструментом. Есть много плюсов (по сравнению с БПЛА – ред.). Больше грузоподъемность, дальность, вариативность. Не летит в один конец и всегда достигает цели. Можно поставить небольшое минное поле, которое всегда будет в движении. Эта самая маленькая рассчитана до 10 килограмм. Это мина ТМ… Из того, что я видел и знаю, по наземной технике они (противник - ред.) идут за нами", - рассказал журналистам разработчик с позывным "Призрак".