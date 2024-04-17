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Бойцы в зоне СВО осваивают роботизированную платформу БПЛА - РИА Новости, 17.04.2024
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09:58 17.04.2024 (обновлено: 10:43 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/oruzhie-1940516848.html
Бойцы в зоне СВО осваивают роботизированную платформу БПЛА
Бойцы в зоне СВО осваивают роботизированную платформу БПЛА - РИА Новости, 17.04.2024
Бойцы в зоне СВО осваивают роботизированную платформу БПЛА
Бойцы гвардейского полка 1430 на Запорожском направлении осваивают новую универсальную роботизированную платформу наземного беспилотного аппарата, передает... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T09:58
2024-04-17T10:43
безопасность
технологии
ссср
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Бойцы гвардейского полка 1430 на Запорожском направлении осваивают новую универсальную роботизированную платформу наземного беспилотного аппарата, передает корреспондент РИА Новости. Как пояснил журналистам создатель платформы с позывным "Призрак", данная колесная платформа имеет минимальный вес, что важно для оператора, способна преодолевать препятствия и заграждения на линии боевого соприкосновения, обладает высокой скоростью, маневренностью и имеет низкий силуэт и малые габариты. Также управление беспилотником максимально упрощено. "Данная дистанционная тележка достаточно многофункциональна. Как для подвоза боекомплекта, так же и для минирования. В управлении достаточно проста. Никаких сложностей не возникает. Даже взяв впервые в руки пульт. Специальная военная операция уже подходит к той точке – без высоких технологий никуда. Преодоление систем РЭБ по земле практичнее. Многофункциональность данных тележек позволит избежать потерь", - рассказал журналистам боец гвардейского полка 1430 с позывным "Бульдог". Разработчик отметил, что поворотный механизм корпуса колесной платформы был позаимствован у военной и экспериментальной техники времен СССР. Колесные оси могут вращаться в горизонтальной плоскости вне зависимости друг от друга. Это позволяет при любом ландшафте хотя бы одной оси оставаться на земле, а за счет полного привода на все колеса это повышает проходимость и максимально снижает степень переворачиваемости. "В дополнение он является хорошим инструментом. Есть много плюсов (по сравнению с БПЛА – ред.). Больше грузоподъемность, дальность, вариативность. Не летит в один конец и всегда достигает цели. Можно поставить небольшое минное поле, которое всегда будет в движении. Эта самая маленькая рассчитана до 10 килограмм. Это мина ТМ… Из того, что я видел и знаю, по наземной технике они (противник - ред.) идут за нами", - рассказал журналистам разработчик с позывным "Призрак".
https://ria.ru/20240408/robot-1938481555.html
https://ria.ru/20240212/neyroset-1926762249.html
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96
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353
60
353
60
Освоение новой роботизированной платформы наземного беспилотного аппарата
Бойцы гвардейского полка 1430 на Запорожском направлении осваивают новую универсальную роботизированную платформу наземного беспилотного аппарата. Используется устройство для подвоза боекомплекта и минирования, в управлении достаточно проста, никаких сложностей не возникает.
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безопасность, технологии, ссср
Безопасность, Технологии, СССР
Бойцы в зоне СВО осваивают роботизированную платформу БПЛА

Российские военные в зоне СВО опробуют роботизированную платформу наземного БПЛА

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Бойцы гвардейского полка 1430 на Запорожском направлении осваивают новую универсальную роботизированную платформу наземного беспилотного аппарата, передает корреспондент РИА Новости.
Как пояснил журналистам создатель платформы с позывным "Призрак", данная колесная платформа имеет минимальный вес, что важно для оператора, способна преодолевать препятствия и заграждения на линии боевого соприкосновения, обладает высокой скоростью, маневренностью и имеет низкий силуэт и малые габариты. Также управление беспилотником максимально упрощено.
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"Данная дистанционная тележка достаточно многофункциональна. Как для подвоза боекомплекта, так же и для минирования. В управлении достаточно проста. Никаких сложностей не возникает. Даже взяв впервые в руки пульт. Специальная военная операция уже подходит к той точке – без высоких технологий никуда. Преодоление систем РЭБ по земле практичнее. Многофункциональность данных тележек позволит избежать потерь", - рассказал журналистам боец гвардейского полка 1430 с позывным "Бульдог".
Разработчик отметил, что поворотный механизм корпуса колесной платформы был позаимствован у военной и экспериментальной техники времен СССР. Колесные оси могут вращаться в горизонтальной плоскости вне зависимости друг от друга. Это позволяет при любом ландшафте хотя бы одной оси оставаться на земле, а за счет полного привода на все колеса это повышает проходимость и максимально снижает степень переворачиваемости.
"В дополнение он является хорошим инструментом. Есть много плюсов (по сравнению с БПЛА – ред.). Больше грузоподъемность, дальность, вариативность. Не летит в один конец и всегда достигает цели. Можно поставить небольшое минное поле, которое всегда будет в движении. Эта самая маленькая рассчитана до 10 килограмм. Это мина ТМ… Из того, что я видел и знаю, по наземной технике они (противник - ред.) идут за нами", - рассказал журналистам разработчик с позывным "Призрак".
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