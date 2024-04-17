https://ria.ru/20240417/oruzhie-1940503150.html

Шойгу поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом

Шойгу поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом - РИА Новости, 17.04.2024

Шойгу поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом для применения его в штурмовых действиях в зоне специальной военной... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T08:04

2024-04-17T08:04

2024-04-17T08:28

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом для применения его в штурмовых действиях в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны. Как отметили в ведомстве, министр проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военных с учетом опыта СВО. Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества. "Сергей Шойгу поручил дооснастить многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации раненных с переднего края дополнительными пулеметными огневыми средствами, которые позволят применять его в ходе штурмовых действий", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20231005/shoygu-1900587921.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей шойгу