https://ria.ru/20240417/oruzhie-1940503150.html
Шойгу поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом
Шойгу поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом - РИА Новости, 17.04.2024
Шойгу поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом для применения его в штурмовых действиях в зоне специальной военной... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T08:04
2024-04-17T08:04
2024-04-17T08:28
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом для применения его в штурмовых действиях в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны. Как отметили в ведомстве, министр проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военных с учетом опыта СВО. Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества. "Сергей Шойгу поручил дооснастить многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации раненных с переднего края дополнительными пулеметными огневыми средствами, которые позволят применять его в ходе штурмовых действий", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20231005/shoygu-1900587921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом
Шойгу поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом для "штурмовки"
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом для применения его в штурмовых действиях в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, министр проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военных с учетом опыта СВО. Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества.
"Сергей Шойгу поручил дооснастить многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации раненных с переднего края дополнительными пулеметными огневыми средствами, которые позволят применять его в ходе штурмовых действий", - сказали в министерстве.