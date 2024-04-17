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В Орске затопило трамвайные рельсы - РИА Новости, 17.04.2024
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16:22 17.04.2024 (обновлено: 16:23 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/orsk-1940608570.html
В Орске затопило трамвайные рельсы
В Орске затопило трамвайные рельсы - РИА Новости, 17.04.2024
В Орске затопило трамвайные рельсы
Более 18 километров трамвайных рельсов было затоплено в оренбургском Орске, часть смыло вместе с насыпью, специалисты стараются восстановить их в короткие... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:22
2024-04-17T16:23
происшествия
орск
урал
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
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УФА, 17 апр - РИА Новости. Более 18 километров трамвайных рельсов было затоплено в оренбургском Орске, часть смыло вместе с насыпью, специалисты стараются восстановить их в короткие сроки, сообщил глава города Василий Козупица в своём Telegram-канале. Мэр рассказал, что в городе начинают восстанавливать инфраструктуру там, где уже возможно, ликвидируют последствия ЧС на трамвайных путях. "Более 18 км рельсового полотна было подтоплено паводком. 500 метров пути на Вокзальном шоссе буквально смыло водой вместе с насыпью. Специалисты "Орскгортранса" с утра работают на этом участке. Путейцы демонтируют рельсы, шпалы, рельсовые подкладки. В ближайшие дни уберут и 4 поврежденные водным потоком опоры, которые держат контактные сети. Их изрядно наклонило в сторону дороги", - написал глава Орска. По его словам, специалисты одновременно работают на верхней дамбе в районе 2-й Садовой. Здесь водой повредило 120 метров трамвайных рельсов, также подмыло грунт, погнуло опоры, повредило пути. "Ситуация непростая, но по оценке специалистов, ее можно восстановить в более короткие сроки. Все понимают, что впереди лето, сады, огороды, поэтому важно восстановить движение трамваев до кольца Форштадта на Краснознаменной", - отметил Козупица. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240406/puti-1938282104.html
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происшествия, орск, урал, оренбургская область, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Урал, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске
В Орске затопило трамвайные рельсы

Козупица: в Орске затопило более 18 километров трамвайных рельсов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПострадавшая от паводка улица в Старом городе в Орске
Пострадавшая от паводка улица в Старом городе в Орске - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пострадавшая от паводка улица в Старом городе в Орске. Архивное фото
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УФА, 17 апр - РИА Новости. Более 18 километров трамвайных рельсов было затоплено в оренбургском Орске, часть смыло вместе с насыпью, специалисты стараются восстановить их в короткие сроки, сообщил глава города Василий Козупица в своём Telegram-канале.
Мэр рассказал, что в городе начинают восстанавливать инфраструктуру там, где уже возможно, ликвидируют последствия ЧС на трамвайных путях.
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"Более 18 км рельсового полотна было подтоплено паводком. 500 метров пути на Вокзальном шоссе буквально смыло водой вместе с насыпью. Специалисты "Орскгортранса" с утра работают на этом участке. Путейцы демонтируют рельсы, шпалы, рельсовые подкладки. В ближайшие дни уберут и 4 поврежденные водным потоком опоры, которые держат контактные сети. Их изрядно наклонило в сторону дороги", - написал глава Орска.
По его словам, специалисты одновременно работают на верхней дамбе в районе 2-й Садовой. Здесь водой повредило 120 метров трамвайных рельсов, также подмыло грунт, погнуло опоры, повредило пути.
«
"Ситуация непростая, но по оценке специалистов, ее можно восстановить в более короткие сроки. Все понимают, что впереди лето, сады, огороды, поэтому важно восстановить движение трамваев до кольца Форштадта на Краснознаменной", - отметил Козупица.
В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
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ПроисшествияОрскУралОренбургская областьПрорыв дамбы в Орске
 
 
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