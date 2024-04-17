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Уровень реки Урал в Орске снизился на 15 сантиметров - РИА Новости, 17.04.2024
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09:26 17.04.2024 (обновлено: 09:31 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/orsk-1940513045.html
Уровень реки Урал в Орске снизился на 15 сантиметров
Уровень реки Урал в Орске снизился на 15 сантиметров - РИА Новости, 17.04.2024
Уровень реки Урал в Орске снизился на 15 сантиметров
Уровень реки Урал в частично затопленном Орске к утру снизился на 15 сантиметров и составляет уже 577 сантиметров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T09:26
2024-04-17T09:31
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 17 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в частично затопленном Орске к утру снизился на 15 сантиметров и составляет уже 577 сантиметров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Оренбургской области."На 8.00 (6.00 мск) утра Урал у Орска за сутки снизился на 15 сантиметров, уровень составляет 577 сантиметров", - сказал собеседник агентства.Критический уровень Урала в Орске составляет 700 сантиметров.
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орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Уровень реки Урал в Орске снизился на 15 сантиметров

Уровень реки Урал в Орске к утру снизился на 15 сантиметров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПострадавшая от паводка улица в Старом городе в Орске
Пострадавшая от паводка улица в Старом городе в Орске - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Пострадавшая от паводка улица в Старом городе в Орске
Читать ria.ru в
УФА, 17 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в частично затопленном Орске к утру снизился на 15 сантиметров и составляет уже 577 сантиметров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Оренбургской области.
"На 8.00 (6.00 мск) утра Урал у Орска за сутки снизился на 15 сантиметров, уровень составляет 577 сантиметров", - сказал собеседник агентства.
Критический уровень Урала в Орске составляет 700 сантиметров.
Место прорыва насыпной дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Дамбу в Орске мог "добить" мощный сброс воды, заявила гидролог
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