https://ria.ru/20240417/orsk-1940513045.html

Уровень реки Урал в Орске снизился на 15 сантиметров

Уровень реки Урал в Орске снизился на 15 сантиметров - РИА Новости, 17.04.2024

Уровень реки Урал в Орске снизился на 15 сантиметров

Уровень реки Урал в частично затопленном Орске к утру снизился на 15 сантиметров и составляет уже 577 сантиметров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T09:26

2024-04-17T09:26

2024-04-17T09:31

орск

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 17 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в частично затопленном Орске к утру снизился на 15 сантиметров и составляет уже 577 сантиметров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Оренбургской области."На 8.00 (6.00 мск) утра Урал у Орска за сутки снизился на 15 сантиметров, уровень составляет 577 сантиметров", - сказал собеседник агентства.Критический уровень Урала в Орске составляет 700 сантиметров.

https://ria.ru/20240417/gidrolog-1940489651.html

орск

оренбургская область

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Варвара Скокшина

орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия