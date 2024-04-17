https://ria.ru/20240417/orsk-1940513045.html
Уровень реки Урал в Орске снизился на 15 сантиметров
Уровень реки Урал в Орске снизился на 15 сантиметров - РИА Новости, 17.04.2024
Уровень реки Урал в Орске снизился на 15 сантиметров
Уровень реки Урал в частично затопленном Орске к утру снизился на 15 сантиметров и составляет уже 577 сантиметров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T09:26
2024-04-17T09:26
2024-04-17T09:31
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 17 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в частично затопленном Орске к утру снизился на 15 сантиметров и составляет уже 577 сантиметров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Оренбургской области."На 8.00 (6.00 мск) утра Урал у Орска за сутки снизился на 15 сантиметров, уровень составляет 577 сантиметров", - сказал собеседник агентства.Критический уровень Урала в Орске составляет 700 сантиметров.
https://ria.ru/20240417/gidrolog-1940489651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Уровень реки Урал в Орске снизился на 15 сантиметров
Уровень реки Урал в Орске к утру снизился на 15 сантиметров