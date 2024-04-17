https://ria.ru/20240417/organizatsiya-1940595826.html

На Алтае накрыли запрещенную религиозную организацию

На Алтае накрыли запрещенную религиозную организацию - РИА Новости, 17.04.2024

На Алтае накрыли запрещенную религиозную организацию

Запрещенную религиозную организацию накрыли в Республике Алтай, у ее членов провели обыски, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T15:38

2024-04-17T15:38

2024-04-17T15:50

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БАРНАУЛ, 17 апр - РИА Новости. Запрещенную религиозную организацию накрыли в Республике Алтай, у ее членов провели обыски, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). По предварительным данным, с декабря 2018 года по настоящее время 73-летний житель Онгудайского района совместно с иными неустановленными лицами, находясь на территории Республики Алтай… незаконно осуществлял организацию деятельности… религиозной группы, в том числе совершал действия организационного характера, направленные на продолжение противоправной деятельности запрещенной организации, на возбуждение религиозной ненависти по отношению к представителям иных вероисповеданий, в том числе путем созыва собраний, проведения религиозных обрядов, распространения религиозных текстов, сбора денежных средств на нужды организации", - говорится в сообщении. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, речь о "Каракольской инициативной группе", которая признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории РФ. "Сегодня… проведены обыски по месту жительства организатора и участников запрещенной религиозной организации, в ходе которых изъяты электронные средства связи, запрещенная литература и иные значимые для уголовного дела предметы и документы", - отмечают в СУСК. Руководителю организации предъявлено обвинение, в его отношении избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

https://ria.ru/20240319/kosmetolog-1934066121.html

https://ria.ru/20240328/sakhalin-1936287942.html

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республика алтай, россия, онгудайский район