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На Алтае накрыли запрещенную религиозную организацию - РИА Новости, 17.04.2024
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15:38 17.04.2024 (обновлено: 15:50 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/organizatsiya-1940595826.html
На Алтае накрыли запрещенную религиозную организацию
На Алтае накрыли запрещенную религиозную организацию - РИА Новости, 17.04.2024
На Алтае накрыли запрещенную религиозную организацию
Запрещенную религиозную организацию накрыли в Республике Алтай, у ее членов провели обыски, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:38
2024-04-17T15:50
республика алтай
россия
онгудайский район
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БАРНАУЛ, 17 апр - РИА Новости. Запрещенную религиозную организацию накрыли в Республике Алтай, у ее членов провели обыски, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). По предварительным данным, с декабря 2018 года по настоящее время 73-летний житель Онгудайского района совместно с иными неустановленными лицами, находясь на территории Республики Алтай… незаконно осуществлял организацию деятельности… религиозной группы, в том числе совершал действия организационного характера, направленные на продолжение противоправной деятельности запрещенной организации, на возбуждение религиозной ненависти по отношению к представителям иных вероисповеданий, в том числе путем созыва собраний, проведения религиозных обрядов, распространения религиозных текстов, сбора денежных средств на нужды организации", - говорится в сообщении. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, речь о "Каракольской инициативной группе", которая признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории РФ. "Сегодня… проведены обыски по месту жительства организатора и участников запрещенной религиозной организации, в ходе которых изъяты электронные средства связи, запрещенная литература и иные значимые для уголовного дела предметы и документы", - отмечают в СУСК. Руководителю организации предъявлено обвинение, в его отношении избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
https://ria.ru/20240319/kosmetolog-1934066121.html
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республика алтай
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республика алтай, россия, онгудайский район
Республика Алтай, Россия, Онгудайский район
На Алтае накрыли запрещенную религиозную организацию

На Алтае накрыли запрещенную религиозную организацию, у ее членов провели обыски

© СК РФ по Республике АлтайОбыск у фигуранта дела и участников запрещенной религиозной организации в Республике Алтай
Обыск у фигуранта дела и участников запрещенной религиозной организации в Республике Алтай
© СК РФ по Республике Алтай
Обыск у фигуранта дела и участников запрещенной религиозной организации в Республике Алтай
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БАРНАУЛ, 17 апр - РИА Новости. Запрещенную религиозную организацию накрыли в Республике Алтай, у ее членов провели обыски, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по региону.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). По предварительным данным, с декабря 2018 года по настоящее время 73-летний житель Онгудайского района совместно с иными неустановленными лицами, находясь на территории Республики Алтай… незаконно осуществлял организацию деятельности… религиозной группы, в том числе совершал действия организационного характера, направленные на продолжение противоправной деятельности запрещенной организации, на возбуждение религиозной ненависти по отношению к представителям иных вероисповеданий, в том числе путем созыва собраний, проведения религиозных обрядов, распространения религиозных текстов, сбора денежных средств на нужды организации", - говорится в сообщении.
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Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, речь о "Каракольской инициативной группе", которая признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории РФ.
«
"Сегодня… проведены обыски по месту жительства организатора и участников запрещенной религиозной организации, в ходе которых изъяты электронные средства связи, запрещенная литература и иные значимые для уголовного дела предметы и документы", - отмечают в СУСК.
Руководителю организации предъявлено обвинение, в его отношении избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
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Республика АлтайРоссияОнгудайский район
 
 
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