На Алтае накрыли запрещенную религиозную организацию
На Алтае накрыли запрещенную религиозную организацию, у ее членов провели обыски
© СК РФ по Республике АлтайОбыск у фигуранта дела и участников запрещенной религиозной организации в Республике Алтай
Обыск у фигуранта дела и участников запрещенной религиозной организации в Республике Алтай
БАРНАУЛ, 17 апр - РИА Новости. Запрещенную религиозную организацию накрыли в Республике Алтай, у ее членов провели обыски, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по региону.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). По предварительным данным, с декабря 2018 года по настоящее время 73-летний житель Онгудайского района совместно с иными неустановленными лицами, находясь на территории Республики Алтай… незаконно осуществлял организацию деятельности… религиозной группы, в том числе совершал действия организационного характера, направленные на продолжение противоправной деятельности запрещенной организации, на возбуждение религиозной ненависти по отношению к представителям иных вероисповеданий, в том числе путем созыва собраний, проведения религиозных обрядов, распространения религиозных текстов, сбора денежных средств на нужды организации", - говорится в сообщении.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, речь о "Каракольской инициативной группе", которая признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории РФ.
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"Сегодня… проведены обыски по месту жительства организатора и участников запрещенной религиозной организации, в ходе которых изъяты электронные средства связи, запрещенная литература и иные значимые для уголовного дела предметы и документы", - отмечают в СУСК.
Руководителю организации предъявлено обвинение, в его отношении избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.