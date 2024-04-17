https://ria.ru/20240417/orenburg-1940512576.html

В Оренбурге частично подтопило более 6,5 тысячи домов

В Оренбурге частично подтопило более 6,5 тысячи домов - РИА Новости, 17.04.2024

В Оренбурге частично подтопило более 6,5 тысячи домов

Более 6,5 тысячи домов и 11,2 тысячи приусадебных участков частично затоплены в Оренбурге, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T09:24

2024-04-17T09:24

2024-04-17T09:24

происшествия

оренбург

солнечный

заречный

прорыв дамбы в орске

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САМАРА, 17 апр - РИА Новости. Более 6,5 тысячи домов и 11,2 тысячи приусадебных участков частично затоплены в Оренбурге, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале. "По данным на 8.00 (6.00 мск) 17 апреля, в Оренбурге подтоплены 11 200 приусадебных участков и 6527 домовладений, 55 из которых многоквартирные дома", - говорится в сообщении. В зону затопления попадают микрорайоны Форштадт, Авиагородок, Пугачи, Ситцовка, Аренда, поселки имени Куйбышева, Солнечный, Заречный, Кузнечный и другие.

https://ria.ru/20240413/orenburg-1939745964.html

оренбург

солнечный

заречный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, оренбург, солнечный, заречный, прорыв дамбы в орске