https://ria.ru/20240417/orenburg-1940512576.html
В Оренбурге частично подтопило более 6,5 тысячи домов
В Оренбурге частично подтопило более 6,5 тысячи домов - РИА Новости, 17.04.2024
В Оренбурге частично подтопило более 6,5 тысячи домов
Более 6,5 тысячи домов и 11,2 тысячи приусадебных участков частично затоплены в Оренбурге, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T09:24
2024-04-17T09:24
2024-04-17T09:24
происшествия
оренбург
солнечный
заречный
прорыв дамбы в орске
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САМАРА, 17 апр - РИА Новости. Более 6,5 тысячи домов и 11,2 тысячи приусадебных участков частично затоплены в Оренбурге, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале. "По данным на 8.00 (6.00 мск) 17 апреля, в Оренбурге подтоплены 11 200 приусадебных участков и 6527 домовладений, 55 из которых многоквартирные дома", - говорится в сообщении. В зону затопления попадают микрорайоны Форштадт, Авиагородок, Пугачи, Ситцовка, Аренда, поселки имени Куйбышева, Солнечный, Заречный, Кузнечный и другие.
https://ria.ru/20240413/orenburg-1939745964.html
оренбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, солнечный, заречный, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Оренбург, Солнечный, Заречный, Прорыв дамбы в Орске
В Оренбурге частично подтопило более 6,5 тысячи домов
Мэрия Оренбурга: более 6,5 тысячи домов частично затоплены в городе