https://ria.ru/20240417/opasnost-1940675869.html

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 17.04.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T22:12

2024-04-17T22:12

2024-04-17T22:21

специальная военная операция на украине

воронежская область

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

украина

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 17 апр – РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале."Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие! Если вы в помещении: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна", - говорится в сообщении ведомства.МЧС предупреждает: если человек находится на улице, следует зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход. Дождаться отбоя угрозы.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

воронежская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

воронежская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины