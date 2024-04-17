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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 17.04.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T22:12
2024-04-17T22:12
2024-04-17T22:21
специальная военная операция на украине
воронежская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 17 апр – РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале."Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие! Если вы в помещении: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна", - говорится в сообщении ведомства.МЧС предупреждает: если человек находится на улице, следует зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход. Дождаться отбоя угрозы.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Украина, Вооруженные силы Украины
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В МЧС по Воронежской области сообщили об опасности атаки беспилотников в регионе