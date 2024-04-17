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В Липецкой области отменили опасность угрозы атаки беспилотников

В Липецкой области отменили опасность угрозы атаки беспилотников - РИА Новости, 17.04.2024

В Липецкой области отменили опасность угрозы атаки беспилотников

Угроза атаки БПЛА в Липецкой области отменена спустя приблизительно девять с половиной часов, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T14:34

2024-04-17T14:34

2024-04-17T14:34

специальная военная операция на украине

игорь артамонов

происшествия

липецкая область

украина

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА в Липецкой области отменена спустя приблизительно девять с половиной часов, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.Глава региона 17 апреля в 4.57 сообщил об угрозе атаки беспилотников в Липецкой области."Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - сообщил Артамонов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

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Наталья Макарова

игорь артамонов, происшествия, липецкая область, украина, вооруженные силы украины