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В Липецкой области отменили опасность угрозы атаки беспилотников
В Липецкой области отменили опасность угрозы атаки беспилотников - РИА Новости, 17.04.2024
В Липецкой области отменили опасность угрозы атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА в Липецкой области отменена спустя приблизительно девять с половиной часов, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:34
2024-04-17T14:34
2024-04-17T14:34
специальная военная операция на украине
игорь артамонов
происшествия
липецкая область
украина
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ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА в Липецкой области отменена спустя приблизительно девять с половиной часов, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.Глава региона 17 апреля в 4.57 сообщил об угрозе атаки беспилотников в Липецкой области."Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - сообщил Артамонов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, происшествия, липецкая область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Игорь Артамонов, Происшествия, Липецкая область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Липецкой области отменили опасность угрозы атаки беспилотников
Артамонов: угрозу атаки беспилотников в Липецкой области отменили через 9,5 часа