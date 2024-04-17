https://ria.ru/20240417/opasnost-1940579351.html

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 17.04.2024

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

Сигнал об угрозе атаки БПЛА в Курской области отменён спустя почти 12 часов, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T14:23

2024-04-17T14:23

2024-04-17T14:23

происшествия

курская область

роман старовойт

специальная военная операция на украине

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ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Сигнал об угрозе атаки БПЛА в Курской области отменён спустя почти 12 часов, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Глава региона 17 апреля в 2.31 сообщил об угрозе атаки беспилотников в Курской области. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", — сообщил Старовойт.

https://ria.ru/20240313/preduprezhdenie-1932723526.html

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, роман старовойт