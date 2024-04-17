https://ria.ru/20240417/opasnost-1940579351.html
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 17.04.2024
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Сигнал об угрозе атаки БПЛА в Курской области отменён спустя почти 12 часов, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:23
2024-04-17T14:23
2024-04-17T14:23
происшествия
курская область
роман старовойт
специальная военная операция на украине
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ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Сигнал об угрозе атаки БПЛА в Курской области отменён спустя почти 12 часов, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Глава региона 17 апреля в 2.31 сообщил об угрозе атаки беспилотников в Курской области. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", — сообщил Старовойт.
https://ria.ru/20240313/preduprezhdenie-1932723526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Специальная военная операция на Украине
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Старовойт: в Курской области через 12 часов отменили сигнал об угрозе атаки БПЛА