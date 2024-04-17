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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 17.04.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, силы ПВО приведены в готовность, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T02:35
2024-04-17T02:35
2024-04-17T02:36
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
россия
роман старовойт
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, силы ПВО приведены в готовность, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Старовойт.
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курская область, происшествия, россия, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Россия, Роман Старовойт
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Старовойт: в Курской области объявили опасность атаки беспилотников