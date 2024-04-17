https://ria.ru/20240417/okhrannik-1940640400.html

В Адыгее арестовали охранника, расчленившего сотрудника "Почты России"

В Адыгее арестовали охранника, расчленившего сотрудника "Почты России" - РИА Новости, 17.04.2024

В Адыгее арестовали охранника, расчленившего сотрудника "Почты России"

Суд арестовал на два месяца бывшего сотрудника вневедомственной охраны, обвиняемого в убийстве и расчленении сотрудника "Почты России" в Майкопе, сообщили в... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T18:44

2024-04-17T18:44

2024-04-17T18:44

происшествия

майкоп

россия

почта россии

фгуп охрана

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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца бывшего сотрудника вневедомственной охраны, обвиняемого в убийстве и расчленении сотрудника "Почты России" в Майкопе, сообщили в объединённой пресс-службы Адыгеи. "Бывший сотрудник ФГУП "Охрана", обвиняемый в убийстве и расчленении, заключен под стражу… на 2 месяца, то есть до 15 июня 2024 года включительно", - говорится в сообщении. Отмечается также, что обвиняемый был ранее судим за совершение тяжкого преступления против собственности.Во вторник следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ранее в прокуратуре республики сообщили, что в воскресенье вечером сотрудник вневедомственной охраны ФГУП "Охрана", работая на контрольно-пропускном пункте отделения "Почты России" в Майкопе, убил своего знакомого - 22-летнего работника почтового отделения. Охранник выстрелил из служебного оружия ему в шею. От полученного ранения тот скончался на месте. Затем фигурант вместе с другом расчленили тело погибшего. Останки они выкинули в мусорный контейнер около отделения, которые позже обнаружили на мусорном полигоне.

https://ria.ru/20240403/ssora-1937596400.html

https://ria.ru/20240307/khischeniya-1931820513.html

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происшествия, майкоп, россия, почта россии, фгуп охрана