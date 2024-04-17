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В Адыгее арестовали охранника, расчленившего сотрудника "Почты России" - РИА Новости, 17.04.2024
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18:44 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/okhrannik-1940640400.html
В Адыгее арестовали охранника, расчленившего сотрудника "Почты России"
В Адыгее арестовали охранника, расчленившего сотрудника "Почты России" - РИА Новости, 17.04.2024
В Адыгее арестовали охранника, расчленившего сотрудника "Почты России"
Суд арестовал на два месяца бывшего сотрудника вневедомственной охраны, обвиняемого в убийстве и расчленении сотрудника "Почты России" в Майкопе, сообщили в... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T18:44
2024-04-17T18:44
происшествия
майкоп
россия
почта россии
фгуп охрана
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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца бывшего сотрудника вневедомственной охраны, обвиняемого в убийстве и расчленении сотрудника "Почты России" в Майкопе, сообщили в объединённой пресс-службы Адыгеи. "Бывший сотрудник ФГУП "Охрана", обвиняемый в убийстве и расчленении, заключен под стражу… на 2 месяца, то есть до 15 июня 2024 года включительно", - говорится в сообщении. Отмечается также, что обвиняемый был ранее судим за совершение тяжкого преступления против собственности.Во вторник следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ранее в прокуратуре республики сообщили, что в воскресенье вечером сотрудник вневедомственной охраны ФГУП "Охрана", работая на контрольно-пропускном пункте отделения "Почты России" в Майкопе, убил своего знакомого - 22-летнего работника почтового отделения. Охранник выстрелил из служебного оружия ему в шею. От полученного ранения тот скончался на месте. Затем фигурант вместе с другом расчленили тело погибшего. Останки они выкинули в мусорный контейнер около отделения, которые позже обнаружили на мусорном полигоне.
https://ria.ru/20240403/ssora-1937596400.html
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происшествия, майкоп, россия, почта россии, фгуп охрана
Происшествия, Майкоп, Россия, Почта России, ФГУП Охрана
В Адыгее арестовали охранника, расчленившего сотрудника "Почты России"

В Адыгее на два месяца арестовали охранника, расчленившего сотрудника почты

© Фото : Unsplash/Ehsan HabashiКамера в СИЗО
Камера в СИЗО - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : Unsplash/Ehsan Habashi
Камера в СИЗО. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца бывшего сотрудника вневедомственной охраны, обвиняемого в убийстве и расчленении сотрудника "Почты России" в Майкопе, сообщили в объединённой пресс-службы Адыгеи.
«
"Бывший сотрудник ФГУП "Охрана", обвиняемый в убийстве и расчленении, заключен под стражу… на 2 месяца, то есть до 15 июня 2024 года включительно", - говорится в сообщении.
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Отмечается также, что обвиняемый был ранее судим за совершение тяжкого преступления против собственности.
Во вторник следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Ранее в прокуратуре республики сообщили, что в воскресенье вечером сотрудник вневедомственной охраны ФГУП "Охрана", работая на контрольно-пропускном пункте отделения "Почты России" в Майкопе, убил своего знакомого - 22-летнего работника почтового отделения. Охранник выстрелил из служебного оружия ему в шею. От полученного ранения тот скончался на месте. Затем фигурант вместе с другом расчленили тело погибшего. Останки они выкинули в мусорный контейнер около отделения, которые позже обнаружили на мусорном полигоне.
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ПроисшествияМайкопРоссияПочта РоссииФГУП Охрана
 
 
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