https://ria.ru/20240417/odessa-1940522086.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 17.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Взрыв прогремел в Одессе, сообщило украинское издание "Главком" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T10:26

2024-04-17T10:26

2024-04-17T10:26

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе, сообщило украинское издание "Главком" в Telegram-канале. "Взрыв в Одессе", - говорится в сообщении издания. Ранее в среду в трех областях на севере Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее она распространилась на большую часть страны, в том числе и на Одесскую область. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, одесса, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины