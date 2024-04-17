https://ria.ru/20240417/odessa-1940522086.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 17.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв прогремел в Одессе, сообщило украинское издание "Главком" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T10:26
2024-04-17T10:26
2024-04-17T10:26
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе, сообщило украинское издание "Главком" в Telegram-канале. "Взрыв в Одессе", - говорится в сообщении издания. Ранее в среду в трех областях на севере Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее она распространилась на большую часть страны, в том числе и на Одесскую область. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Одесса, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
"Главком": в Одессе прогремел взрыв