https://ria.ru/20240417/obstrely-1940516412.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 17.04.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска с начала суток выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T09:53

2024-04-17T09:53

2024-04-17T09:53

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ с 8.15 по 9.10 выпустили 11 снарядов того же калибра по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка и Горловке. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, два последних района регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240101/obstrel-1919363504.html

https://ria.ru/20240310/obstrel-1932115156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, стирол