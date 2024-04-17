https://ria.ru/20240417/obstrel-1940574061.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 17.04.2024
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска снова обстреляли Донецк и соседнюю Горловку, выпустив за полчаса пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:59
2024-04-17T13:59
2024-04-17T13:59
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
стирол
нато
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк и соседнюю Горловку, выпустив за полчаса пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. Ранее в среду представительство сообщило, что украинские войска с начала суток выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров(кассетный)... 13.15 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240416/obstrel-1940447040.html
https://ria.ru/20240305/gorlovka-1931158239.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, НАТО, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке