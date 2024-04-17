https://ria.ru/20240417/obstrel-1940574061.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 17.04.2024

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска снова обстреляли Донецк и соседнюю Горловку, выпустив за полчаса пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:59

2024-04-17T13:59

2024-04-17T13:59

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

стирол

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк и соседнюю Горловку, выпустив за полчаса пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. Ранее в среду представительство сообщило, что украинские войска с начала суток выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров(кассетный)... 13.15 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240416/obstrel-1940447040.html

https://ria.ru/20240305/gorlovka-1931158239.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато, происшествия