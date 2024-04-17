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Глава ЕК заявила о росте расходов на оборону в странах ЕС - РИА Новости, 17.04.2024
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15:50 17.04.2024 (обновлено: 16:02 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/oborona-1940601018.html
Глава ЕК заявила о росте расходов на оборону в странах ЕС
Глава ЕК заявила о росте расходов на оборону в странах ЕС - РИА Новости, 17.04.2024
Глава ЕК заявила о росте расходов на оборону в странах ЕС
Государства-члены ЕС увеличили за два года расходы на оборону на 20%, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на европейской конференции в Брюсселе,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:50
2024-04-17T16:02
в мире
брюссель
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Государства-члены ЕС увеличили за два года расходы на оборону на 20%, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на европейской конференции в Брюсселе, посвященной вопросам обороны и безопасности. "Государства-члены ЕС увеличили расходы в области обороны. Национальные бюджеты на эти цели уже выросли на 20% с 2022 года", - сказала она. По ее словам, эти вложения начинают компенсировать недофинансирование в оборону, которое наблюдалось в предыдущие годы.
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в мире, брюссель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Глава ЕК заявила о росте расходов на оборону в странах ЕС

Фон дер Ляйен: страны — члены ЕС увеличили расходы на оборону на 20% за два года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Государства-члены ЕС увеличили за два года расходы на оборону на 20%, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на европейской конференции в Брюсселе, посвященной вопросам обороны и безопасности.
«
"Государства-члены ЕС увеличили расходы в области обороны. Национальные бюджеты на эти цели уже выросли на 20% с 2022 года", - сказала она.
По ее словам, эти вложения начинают компенсировать недофинансирование в оборону, которое наблюдалось в предыдущие годы.
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов
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26 сентября 2023, 09:44
 
В миреБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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