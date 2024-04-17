https://ria.ru/20240417/oborona-1940601018.html
Глава ЕК заявила о росте расходов на оборону в странах ЕС
Глава ЕК заявила о росте расходов на оборону в странах ЕС - РИА Новости, 17.04.2024
Глава ЕК заявила о росте расходов на оборону в странах ЕС
Государства-члены ЕС увеличили за два года расходы на оборону на 20%, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на европейской конференции в Брюсселе,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:50
2024-04-17T15:50
2024-04-17T16:02
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БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Государства-члены ЕС увеличили за два года расходы на оборону на 20%, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на европейской конференции в Брюсселе, посвященной вопросам обороны и безопасности. "Государства-члены ЕС увеличили расходы в области обороны. Национальные бюджеты на эти цели уже выросли на 20% с 2022 года", - сказала она. По ее словам, эти вложения начинают компенсировать недофинансирование в оборону, которое наблюдалось в предыдущие годы.
https://ria.ru/20230926/es-1898638477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Глава ЕК заявила о росте расходов на оборону в странах ЕС
Фон дер Ляйен: страны — члены ЕС увеличили расходы на оборону на 20% за два года