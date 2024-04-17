https://ria.ru/20240417/oborona-1940601018.html

Глава ЕК заявила о росте расходов на оборону в странах ЕС

Глава ЕК заявила о росте расходов на оборону в странах ЕС - РИА Новости, 17.04.2024

Глава ЕК заявила о росте расходов на оборону в странах ЕС

Государства-члены ЕС увеличили за два года расходы на оборону на 20%, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на европейской конференции в Брюсселе,... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T15:50

2024-04-17T15:50

2024-04-17T16:02

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БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Государства-члены ЕС увеличили за два года расходы на оборону на 20%, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на европейской конференции в Брюсселе, посвященной вопросам обороны и безопасности. "Государства-члены ЕС увеличили расходы в области обороны. Национальные бюджеты на эти цели уже выросли на 20% с 2022 года", - сказала она. По ее словам, эти вложения начинают компенсировать недофинансирование в оборону, которое наблюдалось в предыдущие годы.

https://ria.ru/20230926/es-1898638477.html

брюссель

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, брюссель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия