https://ria.ru/20240417/nevesta-1940668156.html

Остановилось сердце: свадебная вечеринка закончилась смертью невесты

Остановилось сердце: свадебная вечеринка закончилась смертью невесты - РИА Новости, 17.04.2024

Остановилось сердце: свадебная вечеринка закончилась смертью невесты

В Бразилии невеста умерла на собственной свадьбе из-за остановки сердца, пишет британский портал Metro. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T21:04

2024-04-17T21:04

2024-04-17T21:11

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бразилия

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Бразилии невеста умерла на собственной свадьбе из-за остановки сердца, пишет британский портал Metro.По информации СМИ, 38-летняя Елизанджела Газано отмечала свадьбу в загородном доме в Лимерии. Во время вечеринки она танцевала рядом с бассейном, потеряла равновесие и упала в воду.Участники торжественного мероприятия пытались спасти женщину, но у нее внезапно остановилось сердце. Невесту госпитализировали в больницу, но врачи констатировали смерть пациентки, говорится в публикации.

https://ria.ru/20210811/svadba-1745280344.html

бразилия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, бразилия