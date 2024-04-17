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Остановилось сердце: свадебная вечеринка закончилась смертью невесты - РИА Новости, 17.04.2024
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21:04 17.04.2024 (обновлено: 21:11 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/nevesta-1940668156.html
Остановилось сердце: свадебная вечеринка закончилась смертью невесты
Остановилось сердце: свадебная вечеринка закончилась смертью невесты - РИА Новости, 17.04.2024
Остановилось сердце: свадебная вечеринка закончилась смертью невесты
В Бразилии невеста умерла на собственной свадьбе из-за остановки сердца, пишет британский портал Metro. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T21:04
2024-04-17T21:11
в мире
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Бразилии невеста умерла на собственной свадьбе из-за остановки сердца, пишет британский портал Metro.По информации СМИ, 38-летняя Елизанджела Газано отмечала свадьбу в загородном доме в Лимерии. Во время вечеринки она танцевала рядом с бассейном, потеряла равновесие и упала в воду.Участники торжественного мероприятия пытались спасти женщину, но у нее внезапно остановилось сердце. Невесту госпитализировали в больницу, но врачи констатировали смерть пациентки, говорится в публикации.
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в мире, бразилия
В мире, Бразилия
Остановилось сердце: свадебная вечеринка закончилась смертью невесты

Metro: в Бразилии у невесты остановилось сердце во время свадьбы

© Fotolia / SondemСвадьба
Свадьба - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Fotolia / Sondem
Свадьба. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Бразилии невеста умерла на собственной свадьбе из-за остановки сердца, пишет британский портал Metro.
По информации СМИ, 38-летняя Елизанджела Газано отмечала свадьбу в загородном доме в Лимерии. Во время вечеринки она танцевала рядом с бассейном, потеряла равновесие и упала в воду.
Участники торжественного мероприятия пытались спасти женщину, но у нее внезапно остановилось сердце. Невесту госпитализировали в больницу, но врачи констатировали смерть пациентки, говорится в публикации.
Невеста в загсе - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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11 августа 2021, 02:34
 
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