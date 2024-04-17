https://ria.ru/20240417/nevesta-1940668156.html
Остановилось сердце: свадебная вечеринка закончилась смертью невесты
Остановилось сердце: свадебная вечеринка закончилась смертью невесты - РИА Новости, 17.04.2024
Остановилось сердце: свадебная вечеринка закончилась смертью невесты
В Бразилии невеста умерла на собственной свадьбе из-за остановки сердца, пишет британский портал Metro. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T21:04
2024-04-17T21:04
2024-04-17T21:11
в мире
бразилия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149864/56/1498645655_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_c635963a986b47af1b2c850cb6e1f0de.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Бразилии невеста умерла на собственной свадьбе из-за остановки сердца, пишет британский портал Metro.По информации СМИ, 38-летняя Елизанджела Газано отмечала свадьбу в загородном доме в Лимерии. Во время вечеринки она танцевала рядом с бассейном, потеряла равновесие и упала в воду.Участники торжественного мероприятия пытались спасти женщину, но у нее внезапно остановилось сердце. Невесту госпитализировали в больницу, но врачи констатировали смерть пациентки, говорится в публикации.
https://ria.ru/20210811/svadba-1745280344.html
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149864/56/1498645655_241:0:2464:1667_1920x0_80_0_0_f7603ef82a5e3ed789e4a3ae0daa0527.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия
Остановилось сердце: свадебная вечеринка закончилась смертью невесты
Metro: в Бразилии у невесты остановилось сердце во время свадьбы
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости.
В Бразилии невеста умерла на собственной свадьбе из-за остановки сердца, пишет британский портал Metro
.
По информации СМИ, 38-летняя Елизанджела Газано отмечала свадьбу в загородном доме в Лимерии. Во время вечеринки она танцевала рядом с бассейном, потеряла равновесие и упала в воду.
Участники торжественного мероприятия пытались спасти женщину, но у нее внезапно остановилось сердце. Невесту госпитализировали в больницу, но врачи констатировали смерть пациентки, говорится в публикации.