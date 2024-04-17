https://ria.ru/20240417/nepogoda-1940620232.html

Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 17.04.2024

Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося ухудшения погодных условий 18 и 19 апреля, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T17:02

2024-04-17T17:02

2024-04-17T17:02

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося ухудшения погодных условий 18 и 19 апреля, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Согласно прогнозу синоптиков, в четверг во второй половине дня начнется сильный дождь, который продолжится в пятницу. Он будет сопровождаться грозой и сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду. Всего за двое суток может выпасть до 40% месячной нормы осадков. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. "Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства призвал жителей быть внимательнее на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://realty.ria.ru/20240417/moskva-1939585410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, непогода