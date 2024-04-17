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Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 17.04.2024
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17:02 17.04.2024
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Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 17.04.2024
Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося ухудшения погодных условий 18 и 19 апреля, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:02
2024-04-17T17:02
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося ухудшения погодных условий 18 и 19 апреля, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Согласно прогнозу синоптиков, в четверг во второй половине дня начнется сильный дождь, который продолжится в пятницу. Он будет сопровождаться грозой и сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду. Всего за двое суток может выпасть до 40% месячной нормы осадков. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. "Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства призвал жителей быть внимательнее на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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москва, петр бирюков, непогода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, непогода

Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы
Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося ухудшения погодных условий 18 и 19 апреля, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, в четверг во второй половине дня начнется сильный дождь, который продолжится в пятницу. Он будет сопровождаться грозой и сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду. Всего за двое суток может выпасть до 40% месячной нормы осадков. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло.
"Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства призвал жителей быть внимательнее на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюковнепогода
 
 
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