Откуда не ждали. В Штатах рассказали о неожиданной помощи России
Bloomberg: неопределенность на Западе в отношении Украины играет на руку России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль с Большого Каменного моста
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Неопределенность стран Запада в отношении финансовой поддержки Киева и отсутствие решений по поставкам вооружений на Украину играет на руку России, написал обозреватель Bloomberg Энтони Хэлпин.
"В то время как вооруженный конфликт продолжается уже третий год, Запад разделился в вопросе поддержки Украины по поводу того, как противостоять России — ядерной державе", — заявил он
Как указал журналист, Россия во главе с президентом Владимиром Путиным по-прежнему сосредоточена на целях спецоперации, при этом страна мобилизовала свою экономику и промышленность в условиях санкционного давления со стороны стран Запада. Это позволяет российским силам добиваться успехов на поле боя, отметил он.
При этом автор материала напомнил читателям, что около 60 миллиардов долларов финансовой помощи Украине по-прежнему находятся в тупике в конгрессе США.
"На фоне этого нерешительность в США и Европе создает зону неопределенности, в которой у Путина дела идут в гору", — заключил Хэлпин.
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В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжил усиливать после начала военной операции на Укриане. При этом, как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием и предоставление ей финансовой помощи со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении.
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