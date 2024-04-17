https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940626101.html
В Тюменской области в зону затопления может попасть 101 населенный пункт
В Тюменской области в зону затопления может попасть 101 населенный пункт - РИА Новости, 17.04.2024
В Тюменской области в зону затопления может попасть 101 населенный пункт
В Тюменской области, по прогнозам, подвергнется затоплению 101 населенный пункт, где находятся порядка 17,5 тысячи жителей, доложил губернатор Александр Моор... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:23
2024-04-17T17:23
2024-04-17T17:23
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тюменская область
россия
ишим
владимир путин
александр моор
гидрометцентр
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. В Тюменской области, по прогнозам, подвергнется затоплению 101 населенный пункт, где находятся порядка 17,5 тысячи жителей, доложил губернатор Александр Моор президенту РФ Владимиру Путину. По уточненным Росгидрометом данным, уровень воды в реке Ишим может превысить исторические максимумы на два метра. Исходя их этого сделан пересчет населенных пунктов и домов, попадающих в зону подтопления. "Количество населенных пунктов, домов, которые попадут в зону подтопления, отличаются от тех цифр, которые я вам ранее докладывал. Поэтому цифры актуальны такие. Подвергнется подтоплению 101 населенный пункт вместо 51, 6 387 домовладений вместо 1 847 и порядка 17,5 тысяч жителей, которые в этих домах проживают, вместо 7 300, о которых я говорил", – сообщил Моор.
https://ria.ru/20240416/evakuatsiya-1940314335.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тюменская область, россия, ишим, владимир путин, александр моор, гидрометцентр, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Россия, Ишим, Владимир Путин, Александр Моор, Гидрометцентр, Наводнения в России — 2024
В Тюменской области в зону затопления может попасть 101 населенный пункт
В Тюменской области в зоне затопления могут оказаться 17,5 тысячи человек