Рейтинг@Mail.ru
В Тюменской области в зону затопления может попасть 101 населенный пункт - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940626101.html
В Тюменской области в зону затопления может попасть 101 населенный пункт
В Тюменской области в зону затопления может попасть 101 населенный пункт - РИА Новости, 17.04.2024
В Тюменской области в зону затопления может попасть 101 населенный пункт
В Тюменской области, по прогнозам, подвергнется затоплению 101 населенный пункт, где находятся порядка 17,5 тысячи жителей, доложил губернатор Александр Моор... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:23
2024-04-17T17:23
происшествия
тюменская область
россия
ишим
владимир путин
александр моор
гидрометцентр
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940120323_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_784ae2386084799467819b62d55bb34f.jpg
ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. В Тюменской области, по прогнозам, подвергнется затоплению 101 населенный пункт, где находятся порядка 17,5 тысячи жителей, доложил губернатор Александр Моор президенту РФ Владимиру Путину. По уточненным Росгидрометом данным, уровень воды в реке Ишим может превысить исторические максимумы на два метра. Исходя их этого сделан пересчет населенных пунктов и домов, попадающих в зону подтопления. "Количество населенных пунктов, домов, которые попадут в зону подтопления, отличаются от тех цифр, которые я вам ранее докладывал. Поэтому цифры актуальны такие. Подвергнется подтоплению 101 населенный пункт вместо 51, 6 387 домовладений вместо 1 847 и порядка 17,5 тысяч жителей, которые в этих домах проживают, вместо 7 300, о которых я говорил", – сообщил Моор.
https://ria.ru/20240416/evakuatsiya-1940314335.html
тюменская область
россия
ишим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940120323_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_41c5a7a3974056ab79f429fc89c33929.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюменская область, россия, ишим, владимир путин, александр моор, гидрометцентр, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Россия, Ишим, Владимир Путин, Александр Моор, Гидрометцентр, Наводнения в России — 2024
В Тюменской области в зону затопления может попасть 101 населенный пункт

В Тюменской области в зоне затопления могут оказаться 17,5 тысячи человек

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиСотрудники МЧС проводят работы по установке водоналивной дамбы в Тюменской области
Сотрудники МЧС проводят работы по установке водоналивной дамбы в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Сотрудники МЧС проводят работы по установке водоналивной дамбы в Тюменской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. В Тюменской области, по прогнозам, подвергнется затоплению 101 населенный пункт, где находятся порядка 17,5 тысячи жителей, доложил губернатор Александр Моор президенту РФ Владимиру Путину.
По уточненным Росгидрометом данным, уровень воды в реке Ишим может превысить исторические максимумы на два метра. Исходя их этого сделан пересчет населенных пунктов и домов, попадающих в зону подтопления.
"Количество населенных пунктов, домов, которые попадут в зону подтопления, отличаются от тех цифр, которые я вам ранее докладывал. Поэтому цифры актуальны такие. Подвергнется подтоплению 101 населенный пункт вместо 51, 6 387 домовладений вместо 1 847 и порядка 17,5 тысяч жителей, которые в этих домах проживают, вместо 7 300, о которых я говорил", – сообщил Моор.
Обстановка у села Викулово в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Моор поручил начать срочную эвакуацию населения из возможных зон затопления
16 апреля, 09:59
 
ПроисшествияТюменская областьРоссияИшимВладимир ПутинАлександр МоорГидрометцентрНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала