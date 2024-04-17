https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940626101.html

В Тюменской области в зону затопления может попасть 101 населенный пункт

В Тюменской области в зону затопления может попасть 101 населенный пункт - РИА Новости, 17.04.2024

В Тюменской области в зону затопления может попасть 101 населенный пункт

В Тюменской области, по прогнозам, подвергнется затоплению 101 населенный пункт, где находятся порядка 17,5 тысячи жителей, доложил губернатор Александр Моор... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T17:23

2024-04-17T17:23

2024-04-17T17:23

происшествия

тюменская область

россия

ишим

владимир путин

александр моор

гидрометцентр

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. В Тюменской области, по прогнозам, подвергнется затоплению 101 населенный пункт, где находятся порядка 17,5 тысячи жителей, доложил губернатор Александр Моор президенту РФ Владимиру Путину. По уточненным Росгидрометом данным, уровень воды в реке Ишим может превысить исторические максимумы на два метра. Исходя их этого сделан пересчет населенных пунктов и домов, попадающих в зону подтопления. "Количество населенных пунктов, домов, которые попадут в зону подтопления, отличаются от тех цифр, которые я вам ранее докладывал. Поэтому цифры актуальны такие. Подвергнется подтоплению 101 населенный пункт вместо 51, 6 387 домовладений вместо 1 847 и порядка 17,5 тысяч жителей, которые в этих домах проживают, вместо 7 300, о которых я говорил", – сообщил Моор.

https://ria.ru/20240416/evakuatsiya-1940314335.html

тюменская область

россия

ишим

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Дарья Буймова

происшествия, тюменская область, россия, ишим, владимир путин, александр моор, гидрометцентр, наводнения в россии — 2024