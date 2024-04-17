https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940534535.html

Жителей деревни Санаторная в Курганской области призвали эвакуироваться

Жителей деревни Санаторная в Курганской области призвали эвакуироваться - РИА Новости, 17.04.2024

Жителей деревни Санаторная в Курганской области призвали эвакуироваться

Уровень воды в деревне Санаторная в Кетовском муниципальном округе Курганской области достиг 11 метров 13 сантиметров, жителям необходимо немедленно... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:27

2024-04-17T11:27

2024-04-17T11:45

курганская область

происшествия

наводнения в россии — 2024

тобол (река)

курган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940244395_0:68:3401:1981_1920x0_80_0_0_f9c57a5047a5fc37e56382f1c6c18a2e.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. Уровень воды в деревне Санаторная в Кетовском муниципальном округе Курганской области достиг 11 метров 13 сантиметров, жителям необходимо немедленно эвакуироваться, сообщила пресс-служба правительства региона.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск ) среды – до 865 см. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметки "неблагоприятного явления" (700 сантиметров) и "опасного явления" (850 сантиметров)."В районе населённых пунктов Кетовского округа продолжается рост уровня воды. В районе Кетово на 17 апреля на 10.00 (08.00 мск) уровень воды 10 метров 42 сантиметра, Крюково - 10 метров 13 сантиметров, Санаторная 11 метров 13 сантиметров. Приближаются к отметке в 10 метров значения уровней в Темляково и населенном пункте Лаптева", - говорится в сообщении.Власти призвали жителей нижней части села Кетово, подтопляемых территорий других населённых пунктов эвакуироваться."В регионе развернуты пункты временного размещения. Домашних животных можно разместить в приюте, машины - на стоянке. Правоохранительные органы несут службу и охраняют подтопляемые территории от мародеров", - поясняет пресс-служба.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог. В области эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940497973.html

https://ria.ru/20240417/tobol-1940519538.html

курганская область

тобол (река)

курган

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курганская область, происшествия, наводнения в россии — 2024, тобол (река), курган