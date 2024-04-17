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Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил опасную отметку

Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил опасную отметку - РИА Новости, 17.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил опасную отметку

Уровень воды в реке Тобол у Кургана приближается к отметке девять метров, сообщило областное правительство в Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T06:21

2024-04-17T06:21

2024-04-17T09:23

курган

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

происшествия

россия

курганская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана приближается к отметке девять метров, сообщило областное правительство в Telegram-канале."Уровень воды на реке Тобол в Кургане вырос <...>, преодолев отметку "опасное явление", — говорится в сообщении.По данным на 10:00 (8:00 мск), вода находится на уровне 883 сантиметра. Таким образом, за сутки она поднялась на 138 сантиметров. Неблагоприятным считается уровень 700 сантиметров, опасным — 850 сантиметров.Правительство призвало жителей затопляемых зон Кургана и Кетовского округа незамедлительно эвакуироваться.Как сообщила горадминистрация, вода продолжает прибывать в микрорайон Тополя и уже подступает к школе.Уральский гидрометцентр спрогнозировал продолжение подъема воды у Кургана до 18 апреля. Максимальная ожидаемая величина — 1070 сантиметров, уточнили в МЧС. В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. В регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, в зоне подтопления рискуют оказаться 18 718 человек.По данным на 16 апреля, в зоне паводка в пяти муниципальных округах и самом Кургане остаются 660 домов и более 2,3 тысячи приусадебных участков. Эвакуировали более 13 тысяч человек, действуют 16 пунктов временного размещения.

https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html

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тобол (река)

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курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия, россия, курганская область