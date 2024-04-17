Рейтинг@Mail.ru
Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил опасную отметку - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:21 17.04.2024 (обновлено: 09:23 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940497973.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил опасную отметку
Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил опасную отметку - РИА Новости, 17.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил опасную отметку
Уровень воды в реке Тобол у Кургана приближается к отметке девять метров, сообщило областное правительство в Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T06:21
2024-04-17T09:23
курган
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
происшествия
россия
курганская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940498702_0:234:3224:2048_1920x0_80_0_0_2b5a39f2af82e9d579baf13eb4dba46b.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана приближается к отметке девять метров, сообщило областное правительство в Telegram-канале."Уровень воды на реке Тобол в Кургане вырос &lt;...&gt;, преодолев отметку "опасное явление", — говорится в сообщении.По данным на 10:00 (8:00 мск), вода находится на уровне 883 сантиметра. Таким образом, за сутки она поднялась на 138 сантиметров. Неблагоприятным считается уровень 700 сантиметров, опасным — 850 сантиметров.Правительство призвало жителей затопляемых зон Кургана и Кетовского округа незамедлительно эвакуироваться.Как сообщила горадминистрация, вода продолжает прибывать в микрорайон Тополя и уже подступает к школе.Уральский гидрометцентр спрогнозировал продолжение подъема воды у Кургана до 18 апреля. Максимальная ожидаемая величина — 1070 сантиметров, уточнили в МЧС. В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. В регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, в зоне подтопления рискуют оказаться 18 718 человек.По данным на 16 апреля, в зоне паводка в пяти муниципальных округах и самом Кургане остаются 660 домов и более 2,3 тысячи приусадебных участков. Эвакуировали более 13 тысяч человек, действуют 16 пунктов временного размещения.
https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html
курган
тобол (река)
россия
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940498702_493:0:3224:2048_1920x0_80_0_0_9e9492c3e147f945e24cc99f26eb898d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия, россия, курганская область
Курган, Тобол (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия, Россия, Курганская область
Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил опасную отметку

Уровень воды у Кургана превысил опасную отметку и приближается к девяти метрам

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкРазлив реки Тобол в Кургане и окрестностях
Разлив реки Тобол в Кургане и окрестностях - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
Разлив реки Тобол в Кургане и окрестностях
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана приближается к отметке девять метров, сообщило областное правительство в Telegram-канале.
"Уровень воды на реке Тобол в Кургане вырос <...>, преодолев отметку "опасное явление", — говорится в сообщении.
По данным на 10:00 (8:00 мск), вода находится на уровне 883 сантиметра. Таким образом, за сутки она поднялась на 138 сантиметров. Неблагоприятным считается уровень 700 сантиметров, опасным — 850 сантиметров.
Правительство призвало жителей затопляемых зон Кургана и Кетовского округа незамедлительно эвакуироваться.
Сотрудники МЧС России на одной из подтопленных улиц Орска - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
"Наступит внезапно". Что ждет российские регионы в ближайшие дни
10 апреля, 08:00
Как сообщила горадминистрация, вода продолжает прибывать в микрорайон Тополя и уже подступает к школе.
Уральский гидрометцентр спрогнозировал продолжение подъема воды у Кургана до 18 апреля. Максимальная ожидаемая величина — 1070 сантиметров, уточнили в МЧС.
В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. В регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, в зоне подтопления рискуют оказаться 18 718 человек.
По данным на 16 апреля, в зоне паводка в пяти муниципальных округах и самом Кургане остаются 660 домов и более 2,3 тысячи приусадебных участков. Эвакуировали более 13 тысяч человек, действуют 16 пунктов временного размещения.
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне риска
9 апреля, 21:15
Инфографика
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне рискаПосмотреть
 
КурганТобол (река)Наводнения в России — 2024ПроисшествияРоссияКурганская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала