https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940493308.html

В селе в Бурятии подтопило более 20 приусадебных участков

В селе в Бурятии подтопило более 20 приусадебных участков - РИА Новости, 17.04.2024

В селе в Бурятии подтопило более 20 приусадебных участков

Более 20 приусадебных участков затоплено в бурятском селе Старое Татаурово, эвакуированы 32 человека, в том числе 9 детей, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T04:46

2024-04-17T04:46

2024-04-17T04:46

происшествия

прибайкальский район

улан-удэ

селенга

алексей цыденов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 17 апр – РИА Новости. Более 20 приусадебных участков затоплено в бурятском селе Старое Татаурово, эвакуированы 32 человека, в том числе 9 детей, сообщает региональный главк МЧС. По данным ведомства, сообщение о затоплении приусадебных участков в селе Старое Татаурово Прибайкальского района поступило в ночь на среду. "Двадцать два жилых дома… Всего 32 человек, 9 детей размещены у родственников", - говорится в сообщении. Отмечается, что для оценки обстановки на место выехали сотрудники ГУМЧС по республике Бурятия и рабочая группа от администрации Прибайкальского района. Накануне в Бурятии объявили межмуниципальный режим ЧС, действующий на территории Улан-Удэ, Иволгинского и Прибайкальского районов республики из-за осложнения паводковой обстановки. По информации на вторник в регионе было подтоплено порядка 600 приусадебных участков, несколько жилых домов с выходом воды выше уровня пола. С понедельника на реке Селенга военнослужащими инженерно-саперного подразделения ВВО во взаимодействии с подразделениями МЧС России по Бурятии проводятся взрывные работы для ослабления затора льда. В Иволгинском районе начала работать комиссия по оценке ущерба, пострадавшим со среды начнутся выплаты в размере 10 тысяч рублей на человека. Для собственников домов с полной утратой, где уровень воды выше окна, будут уже другие выплаты, сообщал глава региона Алексей Цыденов.

https://ria.ru/20240417/tobol-1940492852.html

https://ria.ru/20240417/gidrolog-1940489651.html

прибайкальский район

улан-удэ

селенга

республика бурятия

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происшествия, прибайкальский район, улан-удэ, селенга, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, республика бурятия