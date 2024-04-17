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В селе в Бурятии подтопило более 20 приусадебных участков - РИА Новости, 17.04.2024
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04:46 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940493308.html
В селе в Бурятии подтопило более 20 приусадебных участков
В селе в Бурятии подтопило более 20 приусадебных участков - РИА Новости, 17.04.2024
В селе в Бурятии подтопило более 20 приусадебных участков
Более 20 приусадебных участков затоплено в бурятском селе Старое Татаурово, эвакуированы 32 человека, в том числе 9 детей, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T04:46
2024-04-17T04:46
происшествия
прибайкальский район
улан-удэ
селенга
алексей цыденов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 17 апр – РИА Новости. Более 20 приусадебных участков затоплено в бурятском селе Старое Татаурово, эвакуированы 32 человека, в том числе 9 детей, сообщает региональный главк МЧС. По данным ведомства, сообщение о затоплении приусадебных участков в селе Старое Татаурово Прибайкальского района поступило в ночь на среду. "Двадцать два жилых дома… Всего 32 человек, 9 детей размещены у родственников", - говорится в сообщении. Отмечается, что для оценки обстановки на место выехали сотрудники ГУМЧС по республике Бурятия и рабочая группа от администрации Прибайкальского района. Накануне в Бурятии объявили межмуниципальный режим ЧС, действующий на территории Улан-Удэ, Иволгинского и Прибайкальского районов республики из-за осложнения паводковой обстановки. По информации на вторник в регионе было подтоплено порядка 600 приусадебных участков, несколько жилых домов с выходом воды выше уровня пола. С понедельника на реке Селенга военнослужащими инженерно-саперного подразделения ВВО во взаимодействии с подразделениями МЧС России по Бурятии проводятся взрывные работы для ослабления затора льда. В Иволгинском районе начала работать комиссия по оценке ущерба, пострадавшим со среды начнутся выплаты в размере 10 тысяч рублей на человека. Для собственников домов с полной утратой, где уровень воды выше окна, будут уже другие выплаты, сообщал глава региона Алексей Цыденов.
https://ria.ru/20240417/tobol-1940492852.html
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прибайкальский район
улан-удэ
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республика бурятия
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происшествия, прибайкальский район, улан-удэ, селенга, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, республика бурятия
Происшествия, Прибайкальский район, Улан-Удэ, Селенга, Алексей Цыденов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Республика Бурятия
В селе в Бурятии подтопило более 20 приусадебных участков

МЧС: в бурятском селе Старое Татаурово подтопило более 20 приусадебных участков

© РИА Новости / Анастасия Мельникова Река Селенга, Бурятия
Река Селенга, Бурятия - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Река Селенга, Бурятия. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 17 апр – РИА Новости. Более 20 приусадебных участков затоплено в бурятском селе Старое Татаурово, эвакуированы 32 человека, в том числе 9 детей, сообщает региональный главк МЧС.
По данным ведомства, сообщение о затоплении приусадебных участков в селе Старое Татаурово Прибайкальского района поступило в ночь на среду.
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"Двадцать два жилых дома… Всего 32 человек, 9 детей размещены у родственников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для оценки обстановки на место выехали сотрудники ГУМЧС по республике Бурятия и рабочая группа от администрации Прибайкальского района.
Накануне в Бурятии объявили межмуниципальный режим ЧС, действующий на территории Улан-Удэ, Иволгинского и Прибайкальского районов республики из-за осложнения паводковой обстановки. По информации на вторник в регионе было подтоплено порядка 600 приусадебных участков, несколько жилых домов с выходом воды выше уровня пола.
С понедельника на реке Селенга военнослужащими инженерно-саперного подразделения ВВО во взаимодействии с подразделениями МЧС России по Бурятии проводятся взрывные работы для ослабления затора льда.
В Иволгинском районе начала работать комиссия по оценке ущерба, пострадавшим со среды начнутся выплаты в размере 10 тысяч рублей на человека. Для собственников домов с полной утратой, где уровень воды выше окна, будут уже другие выплаты, сообщал глава региона Алексей Цыденов.
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ПроисшествияПрибайкальский районУлан-УдэСеленгаАлексей ЦыденовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024Республика Бурятия
 
 
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