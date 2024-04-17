Бразилия поддержала переход на нацвалюты внутри БРИКС
Бразилия считает возможным использование нацвалют для торговли внутри БРИКС
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Бразилия считает возможным использование местных валют для торговли внутри БРИКС и активно это обсуждает в настоящее время, сообщил министр финансов страны Фернанду Аддад на вопрос РИА Новости.
"Есть много дискуссий в БРИКС как по поводу использования альтернативных финансовых инструментов для развития торговли между странами БРИКС, так и торговли БРИКС с третьими странами. В настоящее время больше всего внимания привлекает возможность торговли в местных валютах. По моему мнению, это то, что можно использовать в краткосрочной перспективе для развития региональной торговли", - сообщил он на весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка.
Аддад добавил, что Бразилия в настоящее время активно изучает такую возможность, но данные вопрос является "довольно непростым" и требует больше обсуждений.
В среду первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России призывает на уровне БРИКС и ЕАЭС договариваться о создании бесшовных финансовых и нефинансовых сервисов для расчетов.
Ранее в апреле глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что доллар и евро перестали быть основными валютами во внешней торговле России, а две трети экспортных и импортных расчетов производятся в национальных валютах. Она отметила, что еще предстоит большая работа с ключевыми партнерами России в рамках председательства в БРИКС в этом году.