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Бразилия поддержала переход на нацвалюты внутри БРИКС - РИА Новости, 17.04.2024
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20:07 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/natsvalyuty-1940655022.html
Бразилия поддержала переход на нацвалюты внутри БРИКС
Бразилия поддержала переход на нацвалюты внутри БРИКС - РИА Новости, 17.04.2024
Бразилия поддержала переход на нацвалюты внутри БРИКС
Бразилия считает возможным использование местных валют для торговли внутри БРИКС и активно это обсуждает в настоящее время, сообщил министр финансов страны... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T20:07
2024-04-17T20:07
экономика
россия
бразилия
фернанду аддад
ольга скоробогатова
эльвира набиуллина
брикс
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Бразилия считает возможным использование местных валют для торговли внутри БРИКС и активно это обсуждает в настоящее время, сообщил министр финансов страны Фернанду Аддад на вопрос РИА Новости. "Есть много дискуссий в БРИКС как по поводу использования альтернативных финансовых инструментов для развития торговли между странами БРИКС, так и торговли БРИКС с третьими странами. В настоящее время больше всего внимания привлекает возможность торговли в местных валютах. По моему мнению, это то, что можно использовать в краткосрочной перспективе для развития региональной торговли", - сообщил он на весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка. Аддад добавил, что Бразилия в настоящее время активно изучает такую возможность, но данные вопрос является "довольно непростым" и требует больше обсуждений. В среду первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России призывает на уровне БРИКС и ЕАЭС договариваться о создании бесшовных финансовых и нефинансовых сервисов для расчетов. Ранее в апреле глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что доллар и евро перестали быть основными валютами во внешней торговле России, а две трети экспортных и импортных расчетов производятся в национальных валютах. Она отметила, что еще предстоит большая работа с ключевыми партнерами России в рамках председательства в БРИКС в этом году.
https://ria.ru/20240417/briks-1940482272.html
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экономика, россия, бразилия, фернанду аддад, ольга скоробогатова, эльвира набиуллина, брикс, мвф, всемирный банк
Экономика, Россия, Бразилия, Фернанду Аддад, Ольга Скоробогатова, Эльвира Набиуллина, БРИКС, МВФ, Всемирный банк
Бразилия поддержала переход на нацвалюты внутри БРИКС

Бразилия считает возможным использование нацвалют для торговли внутри БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Бразилия считает возможным использование местных валют для торговли внутри БРИКС и активно это обсуждает в настоящее время, сообщил министр финансов страны Фернанду Аддад на вопрос РИА Новости.
"Есть много дискуссий в БРИКС как по поводу использования альтернативных финансовых инструментов для развития торговли между странами БРИКС, так и торговли БРИКС с третьими странами. В настоящее время больше всего внимания привлекает возможность торговли в местных валютах. По моему мнению, это то, что можно использовать в краткосрочной перспективе для развития региональной торговли", - сообщил он на весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка.
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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Вчера, 00:45
Аддад добавил, что Бразилия в настоящее время активно изучает такую возможность, но данные вопрос является "довольно непростым" и требует больше обсуждений.
В среду первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России призывает на уровне БРИКС и ЕАЭС договариваться о создании бесшовных финансовых и нефинансовых сервисов для расчетов.
Ранее в апреле глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что доллар и евро перестали быть основными валютами во внешней торговле России, а две трети экспортных и импортных расчетов производятся в национальных валютах. Она отметила, что еще предстоит большая работа с ключевыми партнерами России в рамках председательства в БРИКС в этом году.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Большинство стран БРИКС поддержали расчеты в нацвалютах уход от доллара
28 февраля, 22:43
 
ЭкономикаРоссияБразилияФернанду АддадОльга СкоробогатоваЭльвира НабиуллинаБРИКСМВФВсемирный банк
 
 
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