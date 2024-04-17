https://ria.ru/20240417/naryshkin-1940561661.html
Нарышкин доложил Путину об итогах рабочей поездки в Египет
Нарышкин доложил Путину об итогах рабочей поездки в Египет - РИА Новости, 17.04.2024
Нарышкин доложил Путину об итогах рабочей поездки в Египет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос доложил ли директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин президенту РФ Владимиру Путину об... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:10
2024-04-17T13:10
2024-04-17T13:27
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос доложил ли директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин президенту РФ Владимиру Путину об итогах своей рабочей поездки в Египет, сообщил, что они находятся в контакте. "Он же находится в постоянном контакте с главой государства. Как он может не доложить?" - ответил Песков. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в рамках рабочего визита в Арабскую Республику Египет 16 апреля обсудил в Египте с президентом Абдельфаттахом ас-Сиси стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке в контексте кризиса в секторе Газа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сергей нарышкин, владимир путин, египет, дмитрий песков
Политика, Россия, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Египет, Дмитрий Песков
Нарышкин доложил Путину об итогах рабочей поездки в Египет
Песков подтвердил доклад Нарышкина Путину об итогах рабочей поездки в Египет