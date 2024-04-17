Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин доложил Путину об итогах рабочей поездки в Египет - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 17.04.2024 (обновлено: 13:27 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/naryshkin-1940561661.html
Нарышкин доложил Путину об итогах рабочей поездки в Египет
Нарышкин доложил Путину об итогах рабочей поездки в Египет - РИА Новости, 17.04.2024
Нарышкин доложил Путину об итогах рабочей поездки в Египет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос доложил ли директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин президенту РФ Владимиру Путину об... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:10
2024-04-17T13:27
политика
россия
сергей нарышкин
владимир путин
египет
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147763/82/1477638218_0:241:2786:1808_1920x0_80_0_0_bde801b3d4c9379f55350bec8dc55b19.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос доложил ли директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин президенту РФ Владимиру Путину об итогах своей рабочей поездки в Египет, сообщил, что они находятся в контакте. "Он же находится в постоянном контакте с главой государства. Как он может не доложить?" - ответил Песков. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в рамках рабочего визита в Арабскую Республику Египет 16 апреля обсудил в Египте с президентом Абдельфаттахом ас-Сиси стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке в контексте кризиса в секторе Газа.
https://ria.ru/20240402/naryshkin-1937326693.html
россия
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147763/82/1477638218_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_43133825d7e80a7250a2e82f3c273e86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, сергей нарышкин, владимир путин, египет, дмитрий песков
Политика, Россия, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Египет, Дмитрий Песков
Нарышкин доложил Путину об итогах рабочей поездки в Египет

Песков подтвердил доклад Нарышкина Путину об итогах рабочей поездки в Египет

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и директор СВР Сергей Нарышкин
Президент РФ Владимир Путин и директор СВР Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и директор СВР Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос доложил ли директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин президенту РФ Владимиру Путину об итогах своей рабочей поездки в Египет, сообщил, что они находятся в контакте.
"Он же находится в постоянном контакте с главой государства. Как он может не доложить?" - ответил Песков.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в рамках рабочего визита в Арабскую Республику Египет 16 апреля обсудил в Египте с президентом Абдельфаттахом ас-Сиси стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке в контексте кризиса в секторе Газа.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Нарышкин заявил о намерении Запада поссорить Москву и Минск
2 апреля, 13:22
 
ПолитикаРоссияСергей НарышкинВладимир ПутинЕгипетДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала