https://ria.ru/20240417/naryshkin-1940561661.html

Нарышкин доложил Путину об итогах рабочей поездки в Египет

Нарышкин доложил Путину об итогах рабочей поездки в Египет - РИА Новости, 17.04.2024

Нарышкин доложил Путину об итогах рабочей поездки в Египет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос доложил ли директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин президенту РФ Владимиру Путину об... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:10

2024-04-17T13:10

2024-04-17T13:27

политика

россия

сергей нарышкин

владимир путин

египет

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос доложил ли директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин президенту РФ Владимиру Путину об итогах своей рабочей поездки в Египет, сообщил, что они находятся в контакте. "Он же находится в постоянном контакте с главой государства. Как он может не доложить?" - ответил Песков. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в рамках рабочего визита в Арабскую Республику Египет 16 апреля обсудил в Египте с президентом Абдельфаттахом ас-Сиси стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке в контексте кризиса в секторе Газа.

https://ria.ru/20240402/naryshkin-1937326693.html

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египет

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Кирилл Волков

политика, россия, сергей нарышкин, владимир путин, египет, дмитрий песков