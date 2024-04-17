https://ria.ru/20240417/napadenie-1940568657.html

В Подмосковье мигрант напал на фельдшера

В Подмосковье мигрант напал на фельдшера - РИА Новости, 17.04.2024

В Подмосковье мигрант напал на фельдшера

Мигрант напал на фельдшера в Подмосковье за отказ выдать справку в детский сад без необходимых документов и в отсутствие ребенка, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:31

2024-04-17T13:31

2024-04-17T13:37

происшествия

здоровье - общество

россия

московская область (подмосковье)

раменский

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мигрант напал на фельдшера в Подмосковье за отказ выдать справку в детский сад без необходимых документов и в отсутствие ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России. "По информации об избиении фельдшера в городской поликлинике следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что фельдшер отказала мигранту выдать справки для детского сада без наличия у него необходимых документов и присутствия на приеме ребенка, после чего мужчина напал на нее, нанеся удары по голове и лицу. В настоящее время устанавливается местонахождение мужчины.

https://ria.ru/20231023/napadenie-1904804113.html

россия

московская область (подмосковье)

раменский

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происшествия, здоровье - общество, россия, московская область (подмосковье), раменский, следственный комитет россии (ск рф)