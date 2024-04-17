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В Подмосковье мигрант напал на фельдшера - РИА Новости, 17.04.2024
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13:31 17.04.2024 (обновлено: 13:37 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/napadenie-1940568657.html
В Подмосковье мигрант напал на фельдшера
В Подмосковье мигрант напал на фельдшера - РИА Новости, 17.04.2024
В Подмосковье мигрант напал на фельдшера
Мигрант напал на фельдшера в Подмосковье за отказ выдать справку в детский сад без необходимых документов и в отсутствие ребенка, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:31
2024-04-17T13:37
происшествия
здоровье - общество
россия
московская область (подмосковье)
раменский
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мигрант напал на фельдшера в Подмосковье за отказ выдать справку в детский сад без необходимых документов и в отсутствие ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России. "По информации об избиении фельдшера в городской поликлинике следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что фельдшер отказала мигранту выдать справки для детского сада без наличия у него необходимых документов и присутствия на приеме ребенка, после чего мужчина напал на нее, нанеся удары по голове и лицу. В настоящее время устанавливается местонахождение мужчины.
https://ria.ru/20231023/napadenie-1904804113.html
россия
московская область (подмосковье)
раменский
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происшествия, здоровье - общество, россия, московская область (подмосковье), раменский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Раменский, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье мигрант напал на фельдшера

В Подмосковье мигрант избил фельдшера за отказ выдать справку в детский сад

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мигрант напал на фельдшера в Подмосковье за отказ выдать справку в детский сад без необходимых документов и в отсутствие ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.
«
"По информации об избиении фельдшера в городской поликлинике следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фельдшер отказала мигранту выдать справки для детского сада без наличия у него необходимых документов и присутствия на приеме ребенка, после чего мужчина напал на нее, нанеся удары по голове и лицу.
В настоящее время устанавливается местонахождение мужчины.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)РаменскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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