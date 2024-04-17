https://ria.ru/20240417/napadenie-1940568657.html
В Подмосковье мигрант напал на фельдшера
В Подмосковье мигрант напал на фельдшера - РИА Новости, 17.04.2024
В Подмосковье мигрант напал на фельдшера
Мигрант напал на фельдшера в Подмосковье за отказ выдать справку в детский сад без необходимых документов и в отсутствие ребенка, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:31
2024-04-17T13:31
2024-04-17T13:37
происшествия
здоровье - общество
россия
московская область (подмосковье)
раменский
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мигрант напал на фельдшера в Подмосковье за отказ выдать справку в детский сад без необходимых документов и в отсутствие ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России. "По информации об избиении фельдшера в городской поликлинике следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что фельдшер отказала мигранту выдать справки для детского сада без наличия у него необходимых документов и присутствия на приеме ребенка, после чего мужчина напал на нее, нанеся удары по голове и лицу. В настоящее время устанавливается местонахождение мужчины.
https://ria.ru/20231023/napadenie-1904804113.html
россия
московская область (подмосковье)
раменский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, россия, московская область (подмосковье), раменский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Раменский, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье мигрант напал на фельдшера
В Подмосковье мигрант избил фельдшера за отказ выдать справку в детский сад