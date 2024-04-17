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Волошин наградил победителей кибертурнира "Битва школ" в Химках
Волошин наградил победителей кибертурнира "Битва школ" в Химках - РИА Новости, 17.04.2024
Волошин наградил победителей кибертурнира "Битва школ" в Химках
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин наградил победителей и призеров кибертурнира "Битва школ 2.0", сообщает пресс-служба администрации округа. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T20:02
2024-04-17T20:02
2024-04-17T20:02
химки
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
московская область (подмосковье)
киберспорт
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин наградил победителей и призеров кибертурнира "Битва школ 2.0", сообщает пресс-служба администрации округа. Там отметили, что это первые киберспортивные соревнования по игре Counter-Strike 2 среди школьников в Подмосковье. Ребят наградили в музейно-выставочном комплексе "Артишок". "Во втором сезоне турнира приняли участие 32 команды — 192 школьника. Наградили сильнейших. У ребят есть интерес, они хотят улучшать навыки, постоянно тренируются. Вместе с нашими школьниками мы планируем и дальше развивать это направление в Химках", — приводятся в сообщении слова Волошина. По итогам отборочных турниров в финал вышли две команды. Золото взяла команда из Аэрокосмического лицея, серебро — школа "Триумф". Бронзу поделили гимназия №9 и школа №1. В материале отмечается, что отборочные этапы проходили в течение трех недель. В следующем году организаторы планируют провести сразу несколько игр турнира "Битва школ". Поздравили ребят с победой также депутаты местного Совета депутатов и активисты местного отделения партии "Единая Россия".
https://ria.ru/20240415/kiberturnir-1940204364.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), московская область (подмосковье), киберспорт
Химки, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Московская область (Подмосковье), киберспорт
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин наградил победителей и призеров кибертурнира "Битва школ 2.0", сообщает пресс-служба администрации округа.
Там отметили, что это первые киберспортивные соревнования по игре Counter-Strike 2 среди школьников в Подмосковье
. Ребят наградили в музейно-выставочном комплексе "Артишок".
"Во втором сезоне турнира приняли участие 32 команды — 192 школьника. Наградили сильнейших. У ребят есть интерес, они хотят улучшать навыки, постоянно тренируются. Вместе с нашими школьниками мы планируем и дальше развивать это направление в Химках", — приводятся в сообщении слова Волошина.
По итогам отборочных турниров в финал вышли две команды. Золото взяла команда из Аэрокосмического лицея, серебро — школа "Триумф". Бронзу поделили гимназия №9 и школа №1.
В материале отмечается, что отборочные этапы проходили в течение трех недель. В следующем году организаторы планируют провести сразу несколько игр турнира "Битва школ". Поздравили ребят с победой также депутаты местного Совета депутатов и активисты местного отделения партии "Единая Россия
".