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Волошин наградил победителей кибертурнира "Битва школ" в Химках - РИА Новости, 17.04.2024
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20:02 17.04.2024
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Волошин наградил победителей кибертурнира "Битва школ" в Химках
Волошин наградил победителей кибертурнира "Битва школ" в Химках - РИА Новости, 17.04.2024
Волошин наградил победителей кибертурнира "Битва школ" в Химках
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин наградил победителей и призеров кибертурнира "Битва школ 2.0", сообщает пресс-служба администрации округа. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T20:02
2024-04-17T20:02
химки
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
московская область (подмосковье)
киберспорт
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин наградил победителей и призеров кибертурнира "Битва школ 2.0", сообщает пресс-служба администрации округа. Там отметили, что это первые киберспортивные соревнования по игре Counter-Strike 2 среди школьников в Подмосковье. Ребят наградили в музейно-выставочном комплексе "Артишок". "Во втором сезоне турнира приняли участие 32 команды — 192 школьника. Наградили сильнейших. У ребят есть интерес, они хотят улучшать навыки, постоянно тренируются. Вместе с нашими школьниками мы планируем и дальше развивать это направление в Химках", — приводятся в сообщении слова Волошина. По итогам отборочных турниров в финал вышли две команды. Золото взяла команда из Аэрокосмического лицея, серебро — школа "Триумф". Бронзу поделили гимназия №9 и школа №1. В материале отмечается, что отборочные этапы проходили в течение трех недель. В следующем году организаторы планируют провести сразу несколько игр турнира "Битва школ". Поздравили ребят с победой также депутаты местного Совета депутатов и активисты местного отделения партии "Единая Россия".
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химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), московская область (подмосковье), киберспорт
Химки, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Московская область (Подмосковье), киберспорт

Волошин наградил победителей кибертурнира "Битва школ" в Химках

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиГлава городского округа Химки Дмитрий Волошин наградил победителей и призеров кибертурнира "Битва школ"
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин наградил победителей и призеров кибертурнира Битва школ - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин наградил победителей и призеров кибертурнира "Битва школ 2.0", сообщает пресс-служба администрации округа.
Там отметили, что это первые киберспортивные соревнования по игре Counter-Strike 2 среди школьников в Подмосковье. Ребят наградили в музейно-выставочном комплексе "Артишок".
"Во втором сезоне турнира приняли участие 32 команды — 192 школьника. Наградили сильнейших. У ребят есть интерес, они хотят улучшать навыки, постоянно тренируются. Вместе с нашими школьниками мы планируем и дальше развивать это направление в Химках", — приводятся в сообщении слова Волошина.
По итогам отборочных турниров в финал вышли две команды. Золото взяла команда из Аэрокосмического лицея, серебро — школа "Триумф". Бронзу поделили гимназия №9 и школа №1.
В материале отмечается, что отборочные этапы проходили в течение трех недель. В следующем году организаторы планируют провести сразу несколько игр турнира "Битва школ". Поздравили ребят с победой также депутаты местного Совета депутатов и активисты местного отделения партии "Единая Россия".
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В Химках прошел финал кибертурнира "Битва школ"
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ХимкиДмитрий Волошин (глава городского округа Химки)Московская область (Подмосковье)киберспорт
 
 
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