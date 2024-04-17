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Волошин наградил победителей кибертурнира "Битва школ" в Химках

Волошин наградил победителей кибертурнира "Битва школ" в Химках - РИА Новости, 17.04.2024

Волошин наградил победителей кибертурнира "Битва школ" в Химках

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин наградил победителей и призеров кибертурнира "Битва школ 2.0", сообщает пресс-служба администрации округа. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T20:02

2024-04-17T20:02

2024-04-17T20:02

химки

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

московская область (подмосковье)

киберспорт

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин наградил победителей и призеров кибертурнира "Битва школ 2.0", сообщает пресс-служба администрации округа. Там отметили, что это первые киберспортивные соревнования по игре Counter-Strike 2 среди школьников в Подмосковье. Ребят наградили в музейно-выставочном комплексе "Артишок". "Во втором сезоне турнира приняли участие 32 команды — 192 школьника. Наградили сильнейших. У ребят есть интерес, они хотят улучшать навыки, постоянно тренируются. Вместе с нашими школьниками мы планируем и дальше развивать это направление в Химках", — приводятся в сообщении слова Волошина. По итогам отборочных турниров в финал вышли две команды. Золото взяла команда из Аэрокосмического лицея, серебро — школа "Триумф". Бронзу поделили гимназия №9 и школа №1. В материале отмечается, что отборочные этапы проходили в течение трех недель. В следующем году организаторы планируют провести сразу несколько игр турнира "Битва школ". Поздравили ребят с победой также депутаты местного Совета депутатов и активисты местного отделения партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20240415/kiberturnir-1940204364.html

химки

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), московская область (подмосковье), киберспорт