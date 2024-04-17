https://ria.ru/20240417/murashko-1940628008.html

Мурашко рассказал о вакцинации в подтопленных регионах

Мурашко рассказал о вакцинации в подтопленных регионах - РИА Новости, 17.04.2024

Мурашко рассказал о вакцинации в подтопленных регионах

Все вакцины на территории всех подтопленных регионов России есть, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T17:30

2024-04-17T17:30

2024-04-17T17:30

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михаил мурашко

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Все вакцины на территории всех подтопленных регионов России есть, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Дополнительно подготовили бригады по вакцинации. В общей сложности сегодня все вакцины на территории всех субъектов присутствуют. Каких-либо дополнительных вопросов нет", - сказал Мурашко во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. По его словам, также в подтопленных регионах все медицинские службы подготовлены к оказанию помощи, в том числе в случае эвакуации.

https://ria.ru/20240203/privivki-1925157372.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024