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Мурашко рассказал о вакцинации в подтопленных регионах - РИА Новости, 17.04.2024
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17:30 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/murashko-1940628008.html
Мурашко рассказал о вакцинации в подтопленных регионах
Мурашко рассказал о вакцинации в подтопленных регионах - РИА Новости, 17.04.2024
Мурашко рассказал о вакцинации в подтопленных регионах
Все вакцины на территории всех подтопленных регионов России есть, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:30
2024-04-17T17:30
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Все вакцины на территории всех подтопленных регионов России есть, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Дополнительно подготовили бригады по вакцинации. В общей сложности сегодня все вакцины на территории всех субъектов присутствуют. Каких-либо дополнительных вопросов нет", - сказал Мурашко во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. По его словам, также в подтопленных регионах все медицинские службы подготовлены к оказанию помощи, в том числе в случае эвакуации.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Мурашко рассказал о вакцинации в подтопленных регионах

Мурашко заявил, что все вакцины на территории всех подтопленных регионов есть

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева
Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Все вакцины на территории всех подтопленных регионов России есть, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«
"Дополнительно подготовили бригады по вакцинации. В общей сложности сегодня все вакцины на территории всех субъектов присутствуют. Каких-либо дополнительных вопросов нет", - сказал Мурашко во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
По его словам, также в подтопленных регионах все медицинские службы подготовлены к оказанию помощи, в том числе в случае эвакуации.
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