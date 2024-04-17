https://ria.ru/20240417/murashko-1940628008.html
Мурашко рассказал о вакцинации в подтопленных регионах
Мурашко рассказал о вакцинации в подтопленных регионах - РИА Новости, 17.04.2024
Мурашко рассказал о вакцинации в подтопленных регионах
Все вакцины на территории всех подтопленных регионов России есть, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:30
2024-04-17T17:30
2024-04-17T17:30
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Все вакцины на территории всех подтопленных регионов России есть, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Дополнительно подготовили бригады по вакцинации. В общей сложности сегодня все вакцины на территории всех субъектов присутствуют. Каких-либо дополнительных вопросов нет", - сказал Мурашко во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. По его словам, также в подтопленных регионах все медицинские службы подготовлены к оказанию помощи, в том числе в случае эвакуации.
https://ria.ru/20240203/privivki-1925157372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Мурашко рассказал о вакцинации в подтопленных регионах
Мурашко заявил, что все вакцины на территории всех подтопленных регионов есть