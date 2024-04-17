https://ria.ru/20240417/most-1940498844.html

На Крымском мосту восстановили движение автомобилей

На Крымском мосту восстановили движение автомобилей - РИА Новости, 17.04.2024

На Крымском мосту восстановили движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T06:40

2024-04-17T06:40

2024-04-17T06:40

россия

общество

республика крым

крымский мост

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение было закрыто в среду в 5.48 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240414/sun-1939987962.html

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россия, общество, республика крым, крымский мост