https://ria.ru/20240417/most-1940498844.html
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей - РИА Новости, 17.04.2024
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T06:40
2024-04-17T06:40
2024-04-17T06:40
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крымский мост
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение было закрыто в среду в 5.48 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240414/sun-1939987962.html
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россия, общество, республика крым, крымский мост
Россия, Общество, Республика Крым, Крымский мост
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей
Инфоцентр: на Крымском мосту восстановили движение автотранспорта