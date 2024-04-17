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Специалисты промыли фонтан Центральной аллеи ВДНХ в Москве - РИА Новости, 17.04.2024
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11:07 17.04.2024
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Специалисты промыли фонтан Центральной аллеи ВДНХ в Москве
Специалисты промыли фонтан Центральной аллеи ВДНХ в Москве - РИА Новости, 17.04.2024
Специалисты промыли фонтан Центральной аллеи ВДНХ в Москве
Специалисты промыли фонтан Центральной аллеи ВДНХ в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:07
2024-04-17T11:07
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гормост
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Специалисты промыли фонтан Центральной аллеи ВДНХ в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Промыли фонтаны Центральной аллеи ВДНХ. 14 фонтанов расположены по обе стороны аллеи, ведущей от главного входа к павильону "Центральный". Специалисты ГБУ "Гормост" нанесли моющее средство на поверхности и промыли их с помощью аппаратов высокого давления. На работы понадобился день", - говорится в сообщении. Там также напомнили, что комплекс из 14 фонтанов был возведен в 1954 году. Восьмигранные чаши фонтанов облицованы красным гранитом. Из каждой чаши бьют по 12 вертикальных и 12 радиальных струй. Работу гидротехнических сооружений обеспечивают 12 насосов.
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москва, гормост, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Гормост, Городское хозяйство Москвы

Специалисты промыли фонтан Центральной аллеи ВДНХ в Москве

© Городское хозяйство Москвы/TelegramСкриншот из видео промывки фонтана Центральной аллеи ВДНХ
Скриншот из видео промывки фонтана Центральной аллеи ВДНХ
© Городское хозяйство Москвы/Telegram
Скриншот из видео промывки фонтана Центральной аллеи ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Специалисты промыли фонтан Центральной аллеи ВДНХ в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Промыли фонтаны Центральной аллеи ВДНХ. 14 фонтанов расположены по обе стороны аллеи, ведущей от главного входа к павильону "Центральный". Специалисты ГБУ "Гормост" нанесли моющее средство на поверхности и промыли их с помощью аппаратов высокого давления. На работы понадобился день", - говорится в сообщении.
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Там также напомнили, что комплекс из 14 фонтанов был возведен в 1954 году. Восьмигранные чаши фонтанов облицованы красным гранитом. Из каждой чаши бьют по 12 вертикальных и 12 радиальных струй. Работу гидротехнических сооружений обеспечивают 12 насосов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГормостГородское хозяйство Москвы
 
 
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