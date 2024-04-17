https://ria.ru/20240417/moskva-1940527537.html
Специалисты промыли фонтан Центральной аллеи ВДНХ в Москве
Специалисты промыли фонтан Центральной аллеи ВДНХ в Москве - РИА Новости, 17.04.2024
Специалисты промыли фонтан Центральной аллеи ВДНХ в Москве
Специалисты промыли фонтан Центральной аллеи ВДНХ в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:07
2024-04-17T11:07
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Специалисты промыли фонтан Центральной аллеи ВДНХ в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Промыли фонтаны Центральной аллеи ВДНХ. 14 фонтанов расположены по обе стороны аллеи, ведущей от главного входа к павильону "Центральный". Специалисты ГБУ "Гормост" нанесли моющее средство на поверхности и промыли их с помощью аппаратов высокого давления. На работы понадобился день", - говорится в сообщении. Там также напомнили, что комплекс из 14 фонтанов был возведен в 1954 году. Восьмигранные чаши фонтанов облицованы красным гранитом. Из каждой чаши бьют по 12 вертикальных и 12 радиальных струй. Работу гидротехнических сооружений обеспечивают 12 насосов.
https://ria.ru/20240417/moskva-1940521590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, гормост, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Гормост, Городское хозяйство Москвы