https://ria.ru/20240417/moskva-1940521590.html

Более 450 жилых домов отремонтируют в центре Москвы до конца года

Более 450 жилых домов отремонтируют в центре Москвы до конца года - РИА Новости, 17.04.2024

Более 450 жилых домов отремонтируют в центре Москвы до конца года

Более 450 многоквартирных жилых домов отремонтируют в центре Москвы до конца года, сообщается в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T10:23

2024-04-17T10:23

2024-04-17T10:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

капремонт в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577758433_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_20e0e368bbc28b13eab5aadcc8fc8ee0.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Более 450 многоквартирных жилых домов отремонтируют в центре Москвы до конца года, сообщается в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. "В этом году в Центральном административном округе столицы в рамках региональной программы капитального ремонта приведут в порядок 463 многоквартирных дома. Самое высокое (16-этажное) здание, которое ждет капитальный ремонт, находится в районе Хамовники - дом 6 в Малом Власьевском переулке", - рассказали в пресс-службе, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы. Там также отмечается, что специалисты восстановят крышу дома, подвал и ряд инженерных систем, а также фасад, капитальный ремонт которого проведут по современной технологии с применением полимерцементных смесей. После подготовительных работ, таких как простукивание фасада и удаление находящейся в аварийном состоянии плитки, тщательно промоют стены специальными очищающими средствами. Далее нанесут клеевые составы с армирующей сеткой и декоративное покрытие. Затем специалисты приступят к герметизации швов и покраске фасада. Помимо этого, проектом предусмотрена установка новых окон в подъездах, замена входной группы, ремонт откосов и устройство новой отмостки. "Самое протяженное здание, которое также капитально отремонтируют, — дом 12, корпус 2 на Чистопрудном бульваре. В нем 11 подъездов. Здание построили в 1931 году на средства кооператива "Военный строитель" по индивидуальному проекту архитекторов Константина Аполлонова и Николая Якобсона", - рассказали в пресс-службе. Уточняется, что в этом году специалисты приведут в порядок фасад здания. Открытые плоскости очистят, восстановят штукатурный слой стен, а места намокания обработают биоцидными составами. На подготовленную поверхность нанесут новый штукатурно-окрасочный слой. Затем в доме отремонтируют балконы, обновят цоколь и заменят водосточные трубы. "Самое старое здание округа, где пройдет капремонт, находится на Садовой-Триумфальной улице (дом 16, строение 1) в Тверском районе", - сказали в пресс-службе. Отмечается, что в доме специалисты приведут в порядок фасад, крышу, подвал и ряд инженерных систем. Они расчистят и промоют поверхности, восстановят штукатурный слой и разрушенные участки кирпичной кладки. Места намокания обработают биоцидным и антисептическим составом. Отдельное внимание будет уделено восстановлению архитектурных элементов, которые сформированы структурой кирпичной кладки. Затем фасад покрасят, заменят водосток и входную группу.

https://realty.ria.ru/20240417/moskva-1939585410.html

https://realty.ria.ru/20240416/moszhilinspektsiya-1940409073.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, капремонт в москве