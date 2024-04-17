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В Молдавии вандалы осквернили памятник комсомольцам, погибшим в ВОВ - РИА Новости, 17.04.2024
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14:31 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/moldaviya-1940581152.html
В Молдавии вандалы осквернили памятник комсомольцам, погибшим в ВОВ
В Молдавии вандалы осквернили памятник комсомольцам, погибшим в ВОВ - РИА Новости, 17.04.2024
В Молдавии вандалы осквернили памятник комсомольцам, погибшим в ВОВ
Вандалы на севере Молдавии осквернили памятник комсомольцам, погибшим во время Великой Отечественной войны, сообщил оппозиционный депутат парламента Александр... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:31
2024-04-17T14:31
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Вандалы на севере Молдавии осквернили памятник комсомольцам, погибшим во время Великой Отечественной войны, сообщил оппозиционный депутат парламента Александр Нестеровский в своем Telegram-канале. Ранее глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович рассказал РИА Новости, что в Молдавии ежегодно регистрируется от пяти до восьми случаев вандализма в отношении памятников советским солдатам, но за 15 лет полиция не нашла ни одного виновного. "Моральные уроды в очередной раз осквернили памятник павшим в Великой Отечественной войне! Всего несколько дней назад молодежная организация "Next Generation", при поддержке политической партии "Возрождение", взяли инициативу в свои руки в городе Рышканы, покрасили памятник Комсомольцам, павшим в Великой Отечественной Войне, очистили территорию, собрали мусор. Спустя всего 3 дня все было загажено и осквернено", - написал Нестеровский. Он добавил, что вандалы не умеют ценить подвиг, благодаря которому жители Молдавии сегодня живут под мирным небом. "Мне искренне жаль, что в нашей стране остались недоразвитые представители человеческого рода, единственным "достижением" которых является война с памятниками! И весь этот вандализм исходит от самой верхушки - от власти правящей партии "Действие и солидарность", которая молча наблюдает за подобными гнусными преступлениями и периодически сама не стесняется нелестно высказываться о Великой Отечественной войне", - добавил депутат. Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением могил и памятников советским солдатам, а также жертвам Великой Отечественной войны в Молдавии.
https://ria.ru/20240209/memorial-1926436771.html
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в мире, молдавия, россия
В мире, Молдавия, Россия
В Молдавии вандалы осквернили памятник комсомольцам, погибшим в ВОВ

Вандалы на севере Молдавии осквернили памятник комсомольцам, погибшим в ВОВ

© Фото : Александр Нестеровский / TelegramПамятник комсомольцам, погибшим во время Великой Отечественной войны, в городе Рышканы, Молдавия
Памятник комсомольцам, погибшим во время Великой Отечественной войны, в городе Рышканы, Молдавия - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : Александр Нестеровский / Telegram
Памятник комсомольцам, погибшим во время Великой Отечественной войны, в городе Рышканы, Молдавия
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Вандалы на севере Молдавии осквернили памятник комсомольцам, погибшим во время Великой Отечественной войны, сообщил оппозиционный депутат парламента Александр Нестеровский в своем Telegram-канале.
Ранее глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович рассказал РИА Новости, что в Молдавии ежегодно регистрируется от пяти до восьми случаев вандализма в отношении памятников советским солдатам, но за 15 лет полиция не нашла ни одного виновного.
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"Моральные уроды в очередной раз осквернили памятник павшим в Великой Отечественной войне! Всего несколько дней назад молодежная организация "Next Generation", при поддержке политической партии "Возрождение", взяли инициативу в свои руки в городе Рышканы, покрасили памятник Комсомольцам, павшим в Великой Отечественной Войне, очистили территорию, собрали мусор. Спустя всего 3 дня все было загажено и осквернено", - написал Нестеровский.
Он добавил, что вандалы не умеют ценить подвиг, благодаря которому жители Молдавии сегодня живут под мирным небом.
"Мне искренне жаль, что в нашей стране остались недоразвитые представители человеческого рода, единственным "достижением" которых является война с памятниками! И весь этот вандализм исходит от самой верхушки - от власти правящей партии "Действие и солидарность", которая молча наблюдает за подобными гнусными преступлениями и периодически сама не стесняется нелестно высказываться о Великой Отечественной войне", - добавил депутат.
Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением могил и памятников советским солдатам, а также жертвам Великой Отечественной войны в Молдавии.
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