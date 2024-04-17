https://ria.ru/20240417/moldaviya-1940548232.html

Шор назвал идею евроинтеграции Молдавии фантомом

Шор назвал идею евроинтеграции Молдавии фантомом - РИА Новости, 17.04.2024

Шор назвал идею евроинтеграции Молдавии фантомом

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор считает, что идея евроинтеграции Молдавии является фантомом, поэтому он убежден, что на референдуме жители республики... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T12:25

2024-04-17T12:25

2024-04-17T12:40

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евросоюз

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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор считает, что идея евроинтеграции Молдавии является фантомом, поэтому он убежден, что на референдуме жители республики проголосуют против вступления в ЕС. Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума. Всенародное голосование планируется провести осенью в один день с выборами президента. По словам президента Молдавии Майи Санду, возможная дата проведения - 20 октября. "Идея евроинтеграции — это фантом. Уверен, что граждане (на референдуме - ред.) проголосуют против: за четыре года правления прозападного режима Молдавия не получила ничего, кроме нищеты. Обещания, которые европейцы давали нашему народу, не исполнены", - написал Шор в Telegram-канале. По его словам, жители Молдавии уже успели "насладиться прелестями европейской жизни", когда в стране в 10 раз выросли цены на газ и в три раза — на электричество. "У нас разные ценности. Молдаване — глубоко верующие люди и не готовы променять церковь на гей-парады. Убежден, что референдум состоится и на нем победят здравые силы", - добавил Шор. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240316/shor-1933577857.html

https://ria.ru/20240212/referendum-1926922792.html

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Дарья Буймова

в мире, молдавия, украина, киев, илан шор, майя санду, евросоюз