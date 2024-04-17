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Шор назвал идею евроинтеграции Молдавии фантомом - РИА Новости, 17.04.2024
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12:25 17.04.2024 (обновлено: 12:40 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/moldaviya-1940548232.html
Шор назвал идею евроинтеграции Молдавии фантомом
Шор назвал идею евроинтеграции Молдавии фантомом - РИА Новости, 17.04.2024
Шор назвал идею евроинтеграции Молдавии фантомом
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор считает, что идея евроинтеграции Молдавии является фантомом, поэтому он убежден, что на референдуме жители республики... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:25
2024-04-17T12:40
в мире
молдавия
украина
киев
илан шор
майя санду
евросоюз
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор считает, что идея евроинтеграции Молдавии является фантомом, поэтому он убежден, что на референдуме жители республики проголосуют против вступления в ЕС. Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума. Всенародное голосование планируется провести осенью в один день с выборами президента. По словам президента Молдавии Майи Санду, возможная дата проведения - 20 октября. "Идея евроинтеграции — это фантом. Уверен, что граждане (на референдуме - ред.) проголосуют против: за четыре года правления прозападного режима Молдавия не получила ничего, кроме нищеты. Обещания, которые европейцы давали нашему народу, не исполнены", - написал Шор в Telegram-канале. По его словам, жители Молдавии уже успели "насладиться прелестями европейской жизни", когда в стране в 10 раз выросли цены на газ и в три раза — на электричество. "У нас разные ценности. Молдаване — глубоко верующие люди и не готовы променять церковь на гей-парады. Убежден, что референдум состоится и на нем победят здравые силы", - добавил Шор. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240316/shor-1933577857.html
https://ria.ru/20240212/referendum-1926922792.html
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в мире, молдавия, украина, киев, илан шор, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Илан Шор, Майя Санду, Евросоюз
Шор назвал идею евроинтеграции Молдавии фантомом

Оппозиционер Шор уверен, что жители Молдавии проголосуют против евроинтеграции

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор считает, что идея евроинтеграции Молдавии является фантомом, поэтому он убежден, что на референдуме жители республики проголосуют против вступления в ЕС.
Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума. Всенародное голосование планируется провести осенью в один день с выборами президента. По словам президента Молдавии Майи Санду, возможная дата проведения - 20 октября.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Шор выступил за вступление Молдавии в ЕАЭС
16 марта, 23:25
"Идея евроинтеграции — это фантом. Уверен, что граждане (на референдуме - ред.) проголосуют против: за четыре года правления прозападного режима Молдавия не получила ничего, кроме нищеты. Обещания, которые европейцы давали нашему народу, не исполнены", - написал Шор в Telegram-канале.
По его словам, жители Молдавии уже успели "насладиться прелестями европейской жизни", когда в стране в 10 раз выросли цены на газ и в три раза — на электричество. "У нас разные ценности. Молдаване — глубоко верующие люди и не готовы променять церковь на гей-парады. Убежден, что референдум состоится и на нем победят здравые силы", - добавил Шор.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Шор прокомментировал референдум о вступлении Молдавии в ЕС
12 февраля, 18:19
 
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