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В Запорожской области минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 17.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 17.04.2024 (обновлено: 05:34 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/minometchiki-1940495444.html
В Запорожской области минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ
В Запорожской области минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 17.04.2024
В Запорожской области минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ
Артиллеристы добровольческого отряда БАРС-10 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили минометным огнем опорный пункт Вооруженных сил... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T05:13
2024-04-17T05:34
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Артиллеристы добровольческого отряда БАРС-10 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили минометным огнем опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщил журналистам командир расчета 120-мм миномета с позывным "Колос". "Сегодня перед нами была поставлена задача уничтожить опорный и наблюдательный пункты противника, находящиеся в лесополосе перед нашими позициями на линии соприкосновения. Для выполнения данной задачи, используя метеорологические условия - сухую и жаркую погоду, были применены мины зажигательного действия. После первого пристрелочного выстрела с помощью оператора БПЛА была произведена корректировка, и последующим, вторым, попаданием цель была поражена", - рассказал он. Огонь также велся по тому же квадрату для пресечения продвижения живой силы противника в направлении российских позиций. По словам "Колоса", расчет производит по одной цели не более пяти выстрелов, чтобы не выдать свое местоположение противнику и избежать ответного огня, для этого минометчики также регулярно меняют позиции.
https://ria.ru/20240323/spetsoperatsiya-1935168521.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
В Запорожской области минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ

Минометчики отряда БАРС-10 уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета из миномета 120 мм
Работа артиллерийского расчета из миномета 120 мм - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Работа артиллерийского расчета из миномета 120 мм. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Артиллеристы добровольческого отряда БАРС-10 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили минометным огнем опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщил журналистам командир расчета 120-мм миномета с позывным "Колос".
"Сегодня перед нами была поставлена задача уничтожить опорный и наблюдательный пункты противника, находящиеся в лесополосе перед нашими позициями на линии соприкосновения. Для выполнения данной задачи, используя метеорологические условия - сухую и жаркую погоду, были применены мины зажигательного действия. После первого пристрелочного выстрела с помощью оператора БПЛА была произведена корректировка, и последующим, вторым, попаданием цель была поражена", - рассказал он. Огонь также велся по тому же квадрату для пресечения продвижения живой силы противника в направлении российских позиций.
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По словам "Колоса", расчет производит по одной цели не более пяти выстрелов, чтобы не выдать свое местоположение противнику и избежать ответного огня, для этого минометчики также регулярно меняют позиции.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
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