https://ria.ru/20240417/minometchiki-1940495444.html

В Запорожской области минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ

В Запорожской области минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 17.04.2024

В Запорожской области минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ

Артиллеристы добровольческого отряда БАРС-10 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили минометным огнем опорный пункт Вооруженных сил... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T05:13

2024-04-17T05:13

2024-04-17T05:34

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Артиллеристы добровольческого отряда БАРС-10 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили минометным огнем опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщил журналистам командир расчета 120-мм миномета с позывным "Колос". "Сегодня перед нами была поставлена задача уничтожить опорный и наблюдательный пункты противника, находящиеся в лесополосе перед нашими позициями на линии соприкосновения. Для выполнения данной задачи, используя метеорологические условия - сухую и жаркую погоду, были применены мины зажигательного действия. После первого пристрелочного выстрела с помощью оператора БПЛА была произведена корректировка, и последующим, вторым, попаданием цель была поражена", - рассказал он. Огонь также велся по тому же квадрату для пресечения продвижения живой силы противника в направлении российских позиций. По словам "Колоса", расчет производит по одной цели не более пяти выстрелов, чтобы не выдать свое местоположение противнику и избежать ответного огня, для этого минометчики также регулярно меняют позиции.

https://ria.ru/20240323/spetsoperatsiya-1935168521.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность