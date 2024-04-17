https://ria.ru/20240417/minoborony-1940584417.html

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Казацкого и Берислава

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Казацкого и Берислава - РИА Новости, 17.04.2024

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Казацкого и Берислава

Потери ВСУ за минувшие сутки на херсонском направлении включают до 35 военнослужащих и гаубицу Д-30, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T14:43

2024-04-17T14:43

2024-04-17T14:48

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Потери ВСУ за минувшие сутки на херсонском направлении включают до 35 военнослужащих и гаубицу Д-30, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Казацкое, Берислав и Николаевка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, пять автомобилей и 122 мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240417/wsj-1940562591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область