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Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Казацкого и Берислава
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Казацкого и Берислава - РИА Новости, 17.04.2024
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Казацкого и Берислава
Потери ВСУ за минувшие сутки на херсонском направлении включают до 35 военнослужащих и гаубицу Д-30, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:43
2024-04-17T14:43
2024-04-17T14:48
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Потери ВСУ за минувшие сутки на херсонском направлении включают до 35 военнослужащих и гаубицу Д-30, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Казацкое, Берислав и Николаевка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, пять автомобилей и 122 мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Херсонская область
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Казацкого и Берислава
Минобороны: ВСУ потеряли до 35 военных и гаубицу на херсонском направлении