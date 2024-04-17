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Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Казацкого и Берислава - РИА Новости, 17.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 17.04.2024 (обновлено: 14:48 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/minoborony-1940584417.html
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Казацкого и Берислава
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Казацкого и Берислава - РИА Новости, 17.04.2024
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Казацкого и Берислава
Потери ВСУ за минувшие сутки на херсонском направлении включают до 35 военнослужащих и гаубицу Д-30, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:43
2024-04-17T14:48
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
херсонская область
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Потери ВСУ за минувшие сутки на херсонском направлении включают до 35 военнослужащих и гаубицу Д-30, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Казацкое, Берислав и Николаевка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, пять автомобилей и 122 мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Херсонская область
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Казацкого и Берислава

Минобороны: ВСУ потеряли до 35 военных и гаубицу на херсонском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Потери ВСУ за минувшие сутки на херсонском направлении включают до 35 военнослужащих и гаубицу Д-30, сообщило Минобороны РФ.
"На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Казацкое, Берислав и Николаевка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, пять автомобилей и 122 мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьХерсонская область
 
 
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