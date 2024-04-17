https://ria.ru/20240417/minoborony-1940584294.html

В Минобороны рассказали о потерях Киева на Южнодонецком направлении

В Минобороны рассказали о потерях Киева на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 17.04.2024

В Минобороны рассказали о потерях Киева на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад на Южнодонецком направлении, потери противника составили... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T14:42

2024-04-17T14:42

2024-04-17T15:06

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад на Южнодонецком направлении, потери противника составили до 80 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ. "На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное и Макаровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что потери противника на данном направлении составили до 80 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился танка, двух автомобилей, 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Акация" и 122-миллиметровой гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20240417/wsj-1940562591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, россия, вооруженные силы украины