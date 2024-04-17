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В Минобороны рассказали о потерях Киева на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 17.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:42 17.04.2024 (обновлено: 15:06 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/minoborony-1940584294.html
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Южнодонецком направлении
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 17.04.2024
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад на Южнодонецком направлении, потери противника составили... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:42
2024-04-17T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад на Южнодонецком направлении, потери противника составили до 80 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ. "На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное и Макаровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что потери противника на данном направлении составили до 80 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился танка, двух автомобилей, 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Акация" и 122-миллиметровой гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20240417/wsj-1940562591.html
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в мире, киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Южнодонецком направлении

Минобороны: Киев потерял до 80 солдат на Южнодонецком направлении

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад на Южнодонецком направлении, потери противника составили до 80 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ.
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное и Макаровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что потери противника на данном направлении составили до 80 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился танка, двух автомобилей, 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Акация" и 122-миллиметровой гаубицы Д-30.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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