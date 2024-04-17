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В Минобороны рассказали о потерях Киева на Южнодонецком направлении
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 17.04.2024
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад на Южнодонецком направлении, потери противника составили... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:42
2024-04-17T14:42
2024-04-17T15:06
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад на Южнодонецком направлении, потери противника составили до 80 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ. "На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное и Макаровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что потери противника на данном направлении составили до 80 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился танка, двух автомобилей, 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Акация" и 122-миллиметровой гаубицы Д-30.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Южнодонецком направлении
Минобороны: Киев потерял до 80 солдат на Южнодонецком направлении