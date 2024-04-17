https://ria.ru/20240417/meteozondy-1940567055.html
В Брянской области уничтожили три украинских метеозонда
В Брянской области уничтожили три украинских метеозонда - РИА Новости, 17.04.2024
В Брянской области уничтожили три украинских метеозонда
Три украинских метеозонда уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, написал в Telegram-канале губернатор Брянской... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:24
2024-04-17T13:24
2024-04-17T13:27
брянская область
брянский район
происшествия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Три украинских метеозонда уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, написал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением воздушных разведывательных объектов. Три метеозонда уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240416/superkam-1940353125.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, брянский район, происшествия
Брянская область, Брянский район, Происшествия
В Брянской области уничтожили три украинских метеозонда
ПВО сбила три украинских метеозонда над Брянским районом