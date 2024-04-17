https://ria.ru/20240417/meteozondy-1940567055.html

В Брянской области уничтожили три украинских метеозонда

В Брянской области уничтожили три украинских метеозонда - РИА Новости, 17.04.2024

В Брянской области уничтожили три украинских метеозонда

Три украинских метеозонда уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, написал в Telegram-канале губернатор Брянской... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:24

2024-04-17T13:24

2024-04-17T13:27

брянская область

брянский район

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Три украинских метеозонда уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, написал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением воздушных разведывательных объектов. Три метеозонда уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240416/superkam-1940353125.html

брянская область

брянский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, брянский район, происшествия