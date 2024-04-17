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В Брянской области уничтожили три украинских метеозонда - РИА Новости, 17.04.2024
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13:24 17.04.2024 (обновлено: 13:27 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/meteozondy-1940567055.html
В Брянской области уничтожили три украинских метеозонда
В Брянской области уничтожили три украинских метеозонда - РИА Новости, 17.04.2024
В Брянской области уничтожили три украинских метеозонда
Три украинских метеозонда уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, написал в Telegram-канале губернатор Брянской... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:24
2024-04-17T13:27
брянская область
брянский район
происшествия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Три украинских метеозонда уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, написал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением воздушных разведывательных объектов. Три метеозонда уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240416/superkam-1940353125.html
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брянская область, брянский район, происшествия
Брянская область, Брянский район, Происшествия
В Брянской области уничтожили три украинских метеозонда

ПВО сбила три украинских метеозонда над Брянским районом

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Три украинских метеозонда уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, написал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением воздушных разведывательных объектов. Три метеозонда уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - говорится в сообщении.
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