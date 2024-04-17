https://ria.ru/20240417/metallurgiya-1940559228.html
В Кремле рассказали о контактах с представителями цветной металлургии
В Кремле рассказали о контактах с представителями цветной металлургии - РИА Новости, 17.04.2024
В Кремле рассказали о контактах с представителями цветной металлургии
Представители российской цветной металлургии находятся в тесном контакте с правительством РФ, обсуждаются варианты действий с учетом обстановки после введения... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:01
2024-04-17T13:01
2024-04-17T13:01
экономика
сша
россия
великобритания
дмитрий песков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Представители российской цветной металлургии находятся в тесном контакте с правительством РФ, обсуждаются варианты действий с учетом обстановки после введения США и Великобританией санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Американский минфин 13 апреля заявил, что власти США вводят запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения, что приведет к ограничению использования металлов из России на мировых биржах. Согласно заявлению британского правительства, к ограничительным санкциям США присоединилась и Великобритания. "Представители отрасли находятся в тесном контакте с правительством. Безусловно, это системообразующая отрасль. И, конечно же, в правительстве сейчас обсуждаются разные варианты действий с учетом этой обстановки", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли возможность господдержки цветной металлургии на фоне санкций Британии и США.
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сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, великобритания, дмитрий песков, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Великобритания, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
В Кремле рассказали о контактах с представителями цветной металлургии
Песков: цветная металлургия находится в тесном контакте с правительством
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Представители российской цветной металлургии находятся в тесном контакте с правительством РФ, обсуждаются варианты действий с учетом обстановки после введения США и Великобританией санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Американский минфин 13 апреля заявил, что власти США вводят запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения, что приведет к ограничению использования металлов из России на мировых биржах. Согласно заявлению британского правительства, к ограничительным санкциям США присоединилась и Великобритания.
"Представители отрасли находятся в тесном контакте с правительством. Безусловно, это системообразующая отрасль. И, конечно же, в правительстве сейчас обсуждаются разные варианты действий с учетом этой обстановки", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли возможность господдержки цветной металлургии на фоне санкций Британии и США.