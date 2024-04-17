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В Кремле рассказали о контактах с представителями цветной металлургии - РИА Новости, 17.04.2024
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13:01 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/metallurgiya-1940559228.html
В Кремле рассказали о контактах с представителями цветной металлургии
В Кремле рассказали о контактах с представителями цветной металлургии - РИА Новости, 17.04.2024
В Кремле рассказали о контактах с представителями цветной металлургии
Представители российской цветной металлургии находятся в тесном контакте с правительством РФ, обсуждаются варианты действий с учетом обстановки после введения... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:01
2024-04-17T13:01
экономика
сша
россия
великобритания
дмитрий песков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Представители российской цветной металлургии находятся в тесном контакте с правительством РФ, обсуждаются варианты действий с учетом обстановки после введения США и Великобританией санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Американский минфин 13 апреля заявил, что власти США вводят запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения, что приведет к ограничению использования металлов из России на мировых биржах. Согласно заявлению британского правительства, к ограничительным санкциям США присоединилась и Великобритания. "Представители отрасли находятся в тесном контакте с правительством. Безусловно, это системообразующая отрасль. И, конечно же, в правительстве сейчас обсуждаются разные варианты действий с учетом этой обстановки", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли возможность господдержки цветной металлургии на фоне санкций Британии и США.
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экономика, сша, россия, великобритания, дмитрий песков, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Великобритания, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
В Кремле рассказали о контактах с представителями цветной металлургии

Песков: цветная металлургия находится в тесном контакте с правительством

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Представители российской цветной металлургии находятся в тесном контакте с правительством РФ, обсуждаются варианты действий с учетом обстановки после введения США и Великобританией санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Американский минфин 13 апреля заявил, что власти США вводят запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения, что приведет к ограничению использования металлов из России на мировых биржах. Согласно заявлению британского правительства, к ограничительным санкциям США присоединилась и Великобритания.
"Представители отрасли находятся в тесном контакте с правительством. Безусловно, это системообразующая отрасль. И, конечно же, в правительстве сейчас обсуждаются разные варианты действий с учетом этой обстановки", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли возможность господдержки цветной металлургии на фоне санкций Британии и США.
Алюминиевый завод - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В Кремле отреагировали на запрет ввоза алюминия, меди и никеля из России
15 апреля, 12:06
 
ЭкономикаСШАРоссияВеликобританияДмитрий ПесковСанкции в отношении России
 
 
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