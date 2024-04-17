https://ria.ru/20240417/metallurgiya-1940559228.html

В Кремле рассказали о контактах с представителями цветной металлургии

В Кремле рассказали о контактах с представителями цветной металлургии - РИА Новости, 17.04.2024

В Кремле рассказали о контактах с представителями цветной металлургии

Представители российской цветной металлургии находятся в тесном контакте с правительством РФ, обсуждаются варианты действий с учетом обстановки после введения... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:01

2024-04-17T13:01

2024-04-17T13:01

экономика

сша

россия

великобритания

дмитрий песков

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Представители российской цветной металлургии находятся в тесном контакте с правительством РФ, обсуждаются варианты действий с учетом обстановки после введения США и Великобританией санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Американский минфин 13 апреля заявил, что власти США вводят запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения, что приведет к ограничению использования металлов из России на мировых биржах. Согласно заявлению британского правительства, к ограничительным санкциям США присоединилась и Великобритания. "Представители отрасли находятся в тесном контакте с правительством. Безусловно, это системообразующая отрасль. И, конечно же, в правительстве сейчас обсуждаются разные варианты действий с учетом этой обстановки", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли возможность господдержки цветной металлургии на фоне санкций Британии и США.

https://ria.ru/20240415/zapret-1940109026.html

сша

россия

великобритания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, россия, великобритания, дмитрий песков, санкции в отношении россии