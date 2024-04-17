https://ria.ru/20240417/medvedev-1940527001.html

Медведев рассказал о новой версии закона об иноагентах в ЕС

Медведев рассказал о новой версии закона об иноагентах в ЕС - РИА Новости, 17.04.2024

Медведев рассказал о новой версии закона об иноагентах в ЕС

Версия закона об иноагентах, которую планируют принять в Евросоюзе, более жесткая, чем в США, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T10:54

2024-04-17T10:54

2024-04-17T11:18

сша

россия

вашингтон (штат)

дмитрий медведев

в мире

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_167:0:2954:1568_1920x0_80_0_0_f7108b49791a46bae83eceb3ec99a86e.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Версия закона об иноагентах, которую планируют принять в Евросоюзе, более жесткая, чем в США, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. "При этом в Евросоюзе сейчас планируют принять собственную версию закона об иноагентах. Более жесткую, чем даже в США, где он действует с 1938 года и серьёзно ограничивает деятельность широкого круга юридических и физических лиц, которые представляют интересы зарубежных структур и деятелей. Штрафы, тюрьма, депортация, ограничения "нежелательных" персон и организаций в правах – весь арсенал наперевес и применяется мгновенно", - написал Медведев. "Однако это считается вполне нормальным. Это же американский закон, и он лучший. Думаю, даже если бы он предусматривал смертную казнь для иноагентов, в Вашингтоне бы нашли обоснование таким репрессиям. Правильно, ведь казнят врагов самой Америки!" - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20240227/volodin-1929761843.html

сша

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, вашингтон (штат), дмитрий медведев, в мире, евросоюз