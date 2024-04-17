https://ria.ru/20240417/medvedev-1940527001.html
Медведев рассказал о новой версии закона об иноагентах в ЕС
Медведев рассказал о новой версии закона об иноагентах в ЕС - РИА Новости, 17.04.2024
Медведев рассказал о новой версии закона об иноагентах в ЕС
Версия закона об иноагентах, которую планируют принять в Евросоюзе, более жесткая, чем в США, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T10:54
2024-04-17T10:54
2024-04-17T11:18
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Версия закона об иноагентах, которую планируют принять в Евросоюзе, более жесткая, чем в США, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. "При этом в Евросоюзе сейчас планируют принять собственную версию закона об иноагентах. Более жесткую, чем даже в США, где он действует с 1938 года и серьёзно ограничивает деятельность широкого круга юридических и физических лиц, которые представляют интересы зарубежных структур и деятелей. Штрафы, тюрьма, депортация, ограничения "нежелательных" персон и организаций в правах – весь арсенал наперевес и применяется мгновенно", - написал Медведев. "Однако это считается вполне нормальным. Это же американский закон, и он лучший. Думаю, даже если бы он предусматривал смертную казнь для иноагентов, в Вашингтоне бы нашли обоснование таким репрессиям. Правильно, ведь казнят врагов самой Америки!" - подчеркнул Медведев.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, вашингтон (штат), дмитрий медведев, в мире, евросоюз
США, Россия, Вашингтон (штат), Дмитрий Медведев, В мире, Евросоюз
Медведев рассказал о новой версии закона об иноагентах в ЕС
Медведев назвал новую версию закона об иноагентах в ЕС более жесткой, чем в США