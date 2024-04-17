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Медведев рассказал о новой версии закона об иноагентах в ЕС - РИА Новости, 17.04.2024
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10:54 17.04.2024 (обновлено: 11:18 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/medvedev-1940527001.html
Медведев рассказал о новой версии закона об иноагентах в ЕС
Медведев рассказал о новой версии закона об иноагентах в ЕС - РИА Новости, 17.04.2024
Медведев рассказал о новой версии закона об иноагентах в ЕС
Версия закона об иноагентах, которую планируют принять в Евросоюзе, более жесткая, чем в США, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T10:54
2024-04-17T11:18
сша
россия
вашингтон (штат)
дмитрий медведев
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Версия закона об иноагентах, которую планируют принять в Евросоюзе, более жесткая, чем в США, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. "При этом в Евросоюзе сейчас планируют принять собственную версию закона об иноагентах. Более жесткую, чем даже в США, где он действует с 1938 года и серьёзно ограничивает деятельность широкого круга юридических и физических лиц, которые представляют интересы зарубежных структур и деятелей. Штрафы, тюрьма, депортация, ограничения "нежелательных" персон и организаций в правах – весь арсенал наперевес и применяется мгновенно", - написал Медведев. "Однако это считается вполне нормальным. Это же американский закон, и он лучший. Думаю, даже если бы он предусматривал смертную казнь для иноагентов, в Вашингтоне бы нашли обоснование таким репрессиям. Правильно, ведь казнят врагов самой Америки!" - подчеркнул Медведев.
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сша, россия, вашингтон (штат), дмитрий медведев, в мире, евросоюз
США, Россия, Вашингтон (штат), Дмитрий Медведев, В мире, Евросоюз
Медведев рассказал о новой версии закона об иноагентах в ЕС

Медведев назвал новую версию закона об иноагентах в ЕС более жесткой, чем в США

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Версия закона об иноагентах, которую планируют принять в Евросоюзе, более жесткая, чем в США, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
"При этом в Евросоюзе сейчас планируют принять собственную версию закона об иноагентах. Более жесткую, чем даже в США, где он действует с 1938 года и серьёзно ограничивает деятельность широкого круга юридических и физических лиц, которые представляют интересы зарубежных структур и деятелей. Штрафы, тюрьма, депортация, ограничения "нежелательных" персон и организаций в правах – весь арсенал наперевес и применяется мгновенно", - написал Медведев.
"Однако это считается вполне нормальным. Это же американский закон, и он лучший. Думаю, даже если бы он предусматривал смертную казнь для иноагентов, в Вашингтоне бы нашли обоснование таким репрессиям. Правильно, ведь казнят врагов самой Америки!" - подчеркнул Медведев.
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