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Инспекторы МАГАТЭ вернулись на иранские ядерные объекты, заявил Ульянов
Инспекторы МАГАТЭ вернулись на иранские ядерные объекты, заявил Ульянов - РИА Новости, 17.04.2024
Инспекторы МАГАТЭ вернулись на иранские ядерные объекты, заявил Ульянов
Инспекторы МАГАТЭ, временно отозванные с иранских ядерных объектов из-за напряженности в регионе, вернулись к исполнению обязанностей, сообщил представитель РФ... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T00:26
2024-04-17T00:26
2024-04-17T00:26
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ВЕНА, 17 апр - РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ, временно отозванные с иранских ядерных объектов из-за напряженности в регионе, вернулись к исполнению обязанностей, сообщил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что инспекторы в Иране ранее были проинформированы правительством страны о том, что все ядерные объекты, которые инспектирует агентство, будут закрыты из соображений безопасности. Гросси отметил, что решил не возвращать инспекторов на работу, пока МАГАТЭ не убедится, что ситуация совершенно спокойная. "Инспекторы МАГАТЭ, которые были временно отозваны с иранских ядерных объектов из-за напряженности в регионе, уже вернулись к исполнению там своих обязанностей", - написал Ульянов в своем аккаунте в Telegram.
https://ria.ru/20240416/magate-1940287823.html
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в мире, россия, вена, иран, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, магатэ
В мире, Россия, Вена, Иран, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Инспекторы МАГАТЭ вернулись на иранские ядерные объекты, заявил Ульянов
Ульянов: отозванные с иранских ядерных объектов инспекторы вернулись к работе