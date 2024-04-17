https://ria.ru/20240417/maait-1940504388.html

Египет надеется нарастить двустороннюю торговлю с Россией

Египет надеется нарастить двустороннюю торговлю с Россией - РИА Новости, 17.04.2024

Египет надеется нарастить двустороннюю торговлю с Россией

Египет надеется нарастить двустороннюю торговлю с Россией, заявил РИА Новости министр финансов страны Мухаммед Мааит. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T08:13

2024-04-17T08:13

2024-04-17T09:01

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Египет надеется нарастить двустороннюю торговлю с Россией, заявил РИА Новости министр финансов страны Мухаммед Мааит. "Мы надеемся, что в будущем будет все больше и больше сотрудничества, особенно, торговой кооперации", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне. В частности, Мааит указал на проходящие обсуждения инициативы по созданию Москвой и Каиром зернового хаба в Суэцком канале. В феврале в египетском министерстве снабжения и внутренней торговли сообщили РИА Новости, что страны провели несколько встреч, на которых обсуждалась возможность создания российского логистического распределительного центра пшеницы в экономической зоне Суэцкого канала. Ранее, в августе 2023 года, главное управление по поставкам товаров при этом министерстве подтвердило возможность экспорта российской пшеницы из Египта в соседние страны, если Москва создаст такой центр в этом регионе. Россия за 11 месяцев прошлого года нарастила поставки пшеницы в Египет более чем на треть в годовом выражении - до 2,3 миллиарда долларов, в результате ее доля в египетском импорте превысила 70%, следует из расчетов РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade.

https://ria.ru/20230922/pshenitsa-1898145415.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, цены на нефть, египет, москва, оон