Египет надеется нарастить двустороннюю торговлю с Россией
В Минфине Египта выразили надежду на наращивание торговли с Россией
Каир. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Египет надеется нарастить двустороннюю торговлю с Россией, заявил РИА Новости министр финансов страны Мухаммед Мааит.
"Мы надеемся, что в будущем будет все больше и больше сотрудничества, особенно, торговой кооперации", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.
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В частности, Мааит указал на проходящие обсуждения инициативы по созданию Москвой и Каиром зернового хаба в Суэцком канале.
В феврале в египетском министерстве снабжения и внутренней торговли сообщили РИА Новости, что страны провели несколько встреч, на которых обсуждалась возможность создания российского логистического распределительного центра пшеницы в экономической зоне Суэцкого канала. Ранее, в августе 2023 года, главное управление по поставкам товаров при этом министерстве подтвердило возможность экспорта российской пшеницы из Египта в соседние страны, если Москва создаст такой центр в этом регионе.
Россия за 11 месяцев прошлого года нарастила поставки пшеницы в Египет более чем на треть в годовом выражении - до 2,3 миллиарда долларов, в результате ее доля в египетском импорте превысила 70%, следует из расчетов РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade.
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