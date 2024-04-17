https://ria.ru/20240417/lavrov-1940610501.html

Лавров попробовал кумыс на столичной экспозиции, посвященной Башкирии

Лавров попробовал кумыс на столичной экспозиции, посвященной Башкирии - РИА Новости, 17.04.2024

Лавров попробовал кумыс на столичной экспозиции, посвященной Башкирии

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрели экспозицию, посвященную достижениям республики в культурном центре Главного... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T16:29

2024-04-17T16:29

2024-04-17T16:43

республика башкортостан

турция

таиланд

сергей лавров

радий хабиров

алсу миназова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940614033_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bfe5142c5399501de5f038b6f1e1f02d.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрели экспозицию, посвященную достижениям республики в культурном центре Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при министерстве иностранных дел России, министр и глава республики попробовали башкирский кумыс и осмотрели юрту, сообщает корреспондент РИА Новости. Выставка организована в рамках презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциала Республики Башкортостан. Представители Башкирии в национальных костюмах встречали гостей экспозиции кумысом, башкирским чаем и чак-чаком. Во дворе культурного центра была установлена башкирская юрта, где были представлены традиционные ремесла республики, а также маленькая пасека. У въезда в культурный центр дежурили два всадника на лошадях. Один символизировал башкирского воина - Северного Амура, второй - гусара. Так организаторы выставки показали единство русского народа и Башкирии, отсылая гостей к истории Отечественной войны 1812 года, когда Северные Амуры встали на защиту страны от наполеоновских войск. На презентацию Республики Башкортостан прибыли послы и представители десятков стран, в том числе послы Турции, Таиланда, Абхазии, Панамы, Бахрейна, Гвинеи-Бисау, Колумбии и других. Зарубежные гости также ознакомились с промышленным и сельскохозяйственным потенциалом региона.В ходе посещения мини-пасеки Лаврову подарили бочонок башкирского меда. Еще один подарок министру вручили у спортивного стенда. Участница Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по гребному слалому Алсу Миназова по видеосвязи передала Лаврову свое весло "для решения мировых задач"."А как же Алсу будет без весла?", - поинтересовался министр.Эту проблему пообещал решить министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов, который сопровождал министра и главу региона у стенда.Помимо спорта, гостям экспозиции представили достижения Башкортостана в сферах промышленности, туризма и образования.

https://ria.ru/20240221/putin-1928733013.html

https://ria.ru/20231115/khabirov-1909692983.html

республика башкортостан

турция

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров вместе с главой Башкирии осмотрели юрту и попробовали кумыс Лавров вместе с главой Башкирии осмотрел юрту и попробовал кумыс на выставке в Москве. Экспозиция посвящена достижениям республики, на мероприятие приглашены представители дипломатического корпуса и деловых кругов. 2024-04-17T16:29 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика башкортостан, турция, таиланд, сергей лавров, радий хабиров, алсу миназова