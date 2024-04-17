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Лавров попробовал кумыс на столичной экспозиции, посвященной Башкирии - РИА Новости, 17.04.2024
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16:29 17.04.2024 (обновлено: 16:43 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/lavrov-1940610501.html
Лавров попробовал кумыс на столичной экспозиции, посвященной Башкирии
Лавров попробовал кумыс на столичной экспозиции, посвященной Башкирии - РИА Новости, 17.04.2024
Лавров попробовал кумыс на столичной экспозиции, посвященной Башкирии
Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрели экспозицию, посвященную достижениям республики в культурном центре Главного... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:29
2024-04-17T16:43
республика башкортостан
турция
таиланд
сергей лавров
радий хабиров
алсу миназова
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрели экспозицию, посвященную достижениям республики в культурном центре Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при министерстве иностранных дел России, министр и глава республики попробовали башкирский кумыс и осмотрели юрту, сообщает корреспондент РИА Новости. Выставка организована в рамках презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциала Республики Башкортостан. Представители Башкирии в национальных костюмах встречали гостей экспозиции кумысом, башкирским чаем и чак-чаком. Во дворе культурного центра была установлена башкирская юрта, где были представлены традиционные ремесла республики, а также маленькая пасека. У въезда в культурный центр дежурили два всадника на лошадях. Один символизировал башкирского воина - Северного Амура, второй - гусара. Так организаторы выставки показали единство русского народа и Башкирии, отсылая гостей к истории Отечественной войны 1812 года, когда Северные Амуры встали на защиту страны от наполеоновских войск. На презентацию Республики Башкортостан прибыли послы и представители десятков стран, в том числе послы Турции, Таиланда, Абхазии, Панамы, Бахрейна, Гвинеи-Бисау, Колумбии и других. Зарубежные гости также ознакомились с промышленным и сельскохозяйственным потенциалом региона.В ходе посещения мини-пасеки Лаврову подарили бочонок башкирского меда. Еще один подарок министру вручили у спортивного стенда. Участница Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по гребному слалому Алсу Миназова по видеосвязи передала Лаврову свое весло "для решения мировых задач"."А как же Алсу будет без весла?", - поинтересовался министр.Эту проблему пообещал решить министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов, который сопровождал министра и главу региона у стенда.Помимо спорта, гостям экспозиции представили достижения Башкортостана в сферах промышленности, туризма и образования.
https://ria.ru/20240221/putin-1928733013.html
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РИА Новости
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353
60
353
60
Лавров вместе с главой Башкирии осмотрели юрту и попробовали кумыс
Лавров вместе с главой Башкирии осмотрел юрту и попробовал кумыс на выставке в Москве. Экспозиция посвящена достижениям республики, на мероприятие приглашены представители дипломатического корпуса и деловых кругов.
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республика башкортостан, турция, таиланд, сергей лавров, радий хабиров, алсу миназова
Республика Башкортостан, Турция, Таиланд, Сергей Лавров, Радий Хабиров, Алсу Миназова
Лавров попробовал кумыс на столичной экспозиции, посвященной Башкирии

Лавров осмотрел юрту и попробовал кумыс на экспозиции, посвященной Башкирии

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрели экспозицию, посвященную достижениям республики в культурном центре Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при министерстве иностранных дел России, министр и глава республики попробовали башкирский кумыс и осмотрели юрту, сообщает корреспондент РИА Новости.
Выставка организована в рамках презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциала Республики Башкортостан.
© РИА НовостиМинистр иностранных дел Сергей Лавров на столичной экспозиции, посвященной Башкирии. Кадр видео
Министр иностранных дел Сергей Лавров на столичной экспозиции, посвященной Башкирии. Кадр видео
© РИА Новости
Министр иностранных дел Сергей Лавров на столичной экспозиции, посвященной Башкирии. Кадр видео
Представители Башкирии в национальных костюмах встречали гостей экспозиции кумысом, башкирским чаем и чак-чаком.
Во дворе культурного центра была установлена башкирская юрта, где были представлены традиционные ремесла республики, а также маленькая пасека.
У въезда в культурный центр дежурили два всадника на лошадях. Один символизировал башкирского воина - Северного Амура, второй - гусара. Так организаторы выставки показали единство русского народа и Башкирии, отсылая гостей к истории Отечественной войны 1812 года, когда Северные Амуры встали на защиту страны от наполеоновских войск.
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На презентацию Республики Башкортостан прибыли послы и представители десятков стран, в том числе послы Турции, Таиланда, Абхазии, Панамы, Бахрейна, Гвинеи-Бисау, Колумбии и других. Зарубежные гости также ознакомились с промышленным и сельскохозяйственным потенциалом региона.
В ходе посещения мини-пасеки Лаврову подарили бочонок башкирского меда. Еще один подарок министру вручили у спортивного стенда. Участница Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по гребному слалому Алсу Миназова по видеосвязи передала Лаврову свое весло "для решения мировых задач".
«
"А как же Алсу будет без весла?", - поинтересовался министр.
Эту проблему пообещал решить министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов, который сопровождал министра и главу региона у стенда.
Помимо спорта, гостям экспозиции представили достижения Башкортостана в сферах промышленности, туризма и образования.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил главе Башкирии Радию Хабирову нагрудный знак МИД России За вклад в международное сотрудничество. 15 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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15 ноября 2023, 20:58
 
Республика БашкортостанТурцияТаиландСергей ЛавровРадий ХабировАлсу Миназова
 
 
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