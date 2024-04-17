https://ria.ru/20240417/kurgan-1940521733.html

В Кургане в ближайшие дни ожидают пик весеннего половодья

В Кургане в ближайшие дни ожидают пик весеннего половодья - РИА Новости, 17.04.2024

В Кургане в ближайшие дни ожидают пик весеннего половодья

В сторону Кургана движется вода с Кетовского муниципального округа, в ближайшие дни ожидается максимальная отметка весеннего половодья, сообщила и.о. начальника РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T10:23

2024-04-17T10:23

2024-04-17T10:23

курган

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. В сторону Кургана движется вода с Кетовского муниципального округа, в ближайшие дни ожидается максимальная отметка весеннего половодья, сообщила и.о. начальника Курганского ЦГМС - филиала ФГБУ "Уральское УГМС" Наталья Астафьева на видео, размещенном в Telegram-канале правительства региона. "Сейчас в нашу сторону движется вода с Кетовского округа. В ближайшие дни будет достигнута отметка максимального уровня весеннего половодья", - сказала она.

https://ria.ru/20240307/moskva-1931641968.html

курган

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

курган, наводнения в россии — 2024, происшествия