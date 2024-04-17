https://ria.ru/20240417/kurgan-1940521733.html
В Кургане в ближайшие дни ожидают пик весеннего половодья
В Кургане в ближайшие дни ожидают пик весеннего половодья - РИА Новости, 17.04.2024
В Кургане в ближайшие дни ожидают пик весеннего половодья
В сторону Кургана движется вода с Кетовского муниципального округа, в ближайшие дни ожидается максимальная отметка весеннего половодья, сообщила и.о. начальника РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T10:23
2024-04-17T10:23
2024-04-17T10:23
курган
наводнения в россии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940247399_0:0:3594:2023_1920x0_80_0_0_d6626dffd38f0955604b3556c59748ab.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. В сторону Кургана движется вода с Кетовского муниципального округа, в ближайшие дни ожидается максимальная отметка весеннего половодья, сообщила и.о. начальника Курганского ЦГМС - филиала ФГБУ "Уральское УГМС" Наталья Астафьева на видео, размещенном в Telegram-канале правительства региона. "Сейчас в нашу сторону движется вода с Кетовского округа. В ближайшие дни будет достигнута отметка максимального уровня весеннего половодья", - сказала она.
https://ria.ru/20240307/moskva-1931641968.html
курган
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940247399_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_6f838b97b1713cddc20426dee8d24b9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курган, наводнения в россии — 2024, происшествия
Курган, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Кургане в ближайшие дни ожидают пик весеннего половодья
В Кургане в ближайшие дни ожидают максимальную отметку весеннего половодья