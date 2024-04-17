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В Кургане в ближайшие дни ожидают пик весеннего половодья - РИА Новости, 17.04.2024
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10:23 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/kurgan-1940521733.html
В Кургане в ближайшие дни ожидают пик весеннего половодья
В Кургане в ближайшие дни ожидают пик весеннего половодья - РИА Новости, 17.04.2024
В Кургане в ближайшие дни ожидают пик весеннего половодья
В сторону Кургана движется вода с Кетовского муниципального округа, в ближайшие дни ожидается максимальная отметка весеннего половодья, сообщила и.о. начальника РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T10:23
2024-04-17T10:23
курган
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. В сторону Кургана движется вода с Кетовского муниципального округа, в ближайшие дни ожидается максимальная отметка весеннего половодья, сообщила и.о. начальника Курганского ЦГМС - филиала ФГБУ "Уральское УГМС" Наталья Астафьева на видео, размещенном в Telegram-канале правительства региона. "Сейчас в нашу сторону движется вода с Кетовского округа. В ближайшие дни будет достигнута отметка максимального уровня весеннего половодья", - сказала она.
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курган, наводнения в россии — 2024, происшествия
Курган, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Кургане в ближайшие дни ожидают пик весеннего половодья

В Кургане в ближайшие дни ожидают максимальную отметку весеннего половодья

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкРазлив реки Тобол в микрорайоне "КГСХА" города Курган
Разлив реки Тобол в микрорайоне КГСХА города Курган - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Разлив реки Тобол в микрорайоне "КГСХА" города Курган
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. В сторону Кургана движется вода с Кетовского муниципального округа, в ближайшие дни ожидается максимальная отметка весеннего половодья, сообщила и.о. начальника Курганского ЦГМС - филиала ФГБУ "Уральское УГМС" Наталья Астафьева на видео, размещенном в Telegram-канале правительства региона.
"Сейчас в нашу сторону движется вода с Кетовского округа. В ближайшие дни будет достигнута отметка максимального уровня весеннего половодья", - сказала она.
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