https://ria.ru/20240417/kurenkov-1940617764.html

Куренков рассказал о выплатах пострадавшим от паводка в Оренбуржье

Куренков рассказал о выплатах пострадавшим от паводка в Оренбуржье - РИА Новости, 17.04.2024

Куренков рассказал о выплатах пострадавшим от паводка в Оренбуржье

Материальную помощь получили 30 тысяч человек, пострадавших от паводка в Оренбургской области, заявил министр МЧС РФ Александр Куренков на совещании у... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T16:50

2024-04-17T16:50

2024-04-17T16:50

оренбургская область

россия

александр куренков (мчс)

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940110496_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_415ecde7459c726b67af07364ebad780.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Материальную помощь получили 30 тысяч человек, пострадавших от паводка в Оренбургской области, заявил министр МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина. Министр также рассказал, что не все люди согласились переехать в пункты временного размещения, некоторые решили проживать в палатках, машинах и затопленных домах. При этом он подчеркнул, что есть возможность разместить их в более достойных условиях. "Правительством Оренбургской области организована работа по выплатам материальной помощи пострадавшему населению, оказавшемуся в зоне чрезвычайной ситуации. Финансовую помощь уже получили 30 тысяч человек", - сказал Куренков.

https://ria.ru/20240415/vyplaty-1940192011.html

оренбургская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оренбургская область, россия, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024