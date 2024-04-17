https://ria.ru/20240417/kurenkov-1940617764.html
Куренков рассказал о выплатах пострадавшим от паводка в Оренбуржье
Куренков рассказал о выплатах пострадавшим от паводка в Оренбуржье - РИА Новости, 17.04.2024
Куренков рассказал о выплатах пострадавшим от паводка в Оренбуржье
Материальную помощь получили 30 тысяч человек, пострадавших от паводка в Оренбургской области, заявил министр МЧС РФ Александр Куренков на совещании у... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:50
2024-04-17T16:50
2024-04-17T16:50
оренбургская область
россия
александр куренков (мчс)
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Материальную помощь получили 30 тысяч человек, пострадавших от паводка в Оренбургской области, заявил министр МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина. Министр также рассказал, что не все люди согласились переехать в пункты временного размещения, некоторые решили проживать в палатках, машинах и затопленных домах. При этом он подчеркнул, что есть возможность разместить их в более достойных условиях. "Правительством Оренбургской области организована работа по выплатам материальной помощи пострадавшему населению, оказавшемуся в зоне чрезвычайной ситуации. Финансовую помощь уже получили 30 тысяч человек", - сказал Куренков.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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оренбургская область, россия, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Россия, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Куренков рассказал о выплатах пострадавшим от паводка в Оренбуржье
Куренков: выплаты получили 30 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье