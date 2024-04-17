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В Бразилии женщина привезла в банк тело дяди, чтобы взять кредит - РИА Новости, 17.04.2024
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18:16 17.04.2024 (обновлено: 18:35 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/kredit-1940637132.html
В Бразилии женщина привезла в банк тело дяди, чтобы взять кредит
В Бразилии женщина привезла в банк тело дяди, чтобы взять кредит - РИА Новости, 17.04.2024
В Бразилии женщина привезла в банк тело дяди, чтобы взять кредит
Женщина привезла тело своего покойного дяди в банк в Рио-де-Жанейро и пыталась оформить на него кредит, полиция расследует инцидент, сообщила газета Vanguardia... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T18:16
2024-04-17T18:35
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Женщина привезла тело своего покойного дяди в банк в Рио-де-Жанейро и пыталась оформить на него кредит, полиция расследует инцидент, сообщила газета Vanguardia со ссылкой на видео, записанное работниками банка. Издание пишет, что женщина привезла в банк тело 68-летнего мужчины в инвалидной коляске и пыталась взять кредит на 17 тысяч бразильских реалов (более 3,2 тысячи долларов). "Во время общения с сотрудниками она держала неподвижную голову... мужчины и поднесла его руку к бумаге, чтобы подписать (сделку на оформление кредита - ред.)", - отмечает газета. Сотрудники банка обратили внимание на отсутствие реакции у мужчины в коляске и вызвали ему скорую помощь, сообщает Vanguardia. На место происшествия также была вызвана полиция, которая и задержала женщину. "Медицинские работники определили, что мужчина был мёртв уже несколько часов", - сообщила газета, добавив, что женщину обвиняют в мошенничестве и "осквернении тела".
https://ria.ru/20240206/moshenniki-1925713251.html
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в мире, рио-де-жанейро (город), бразилия
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия
В Бразилии женщина привезла в банк тело дяди, чтобы взять кредит

Жительница Рио-де-Жанейро привезла в банк тело дяди, чтобы взять на него кредит

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолицейский в Рио-де-Жанейро
Полицейский в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Полицейский в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Женщина привезла тело своего покойного дяди в банк в Рио-де-Жанейро и пыталась оформить на него кредит, полиция расследует инцидент, сообщила газета Vanguardia со ссылкой на видео, записанное работниками банка.
Издание пишет, что женщина привезла в банк тело 68-летнего мужчины в инвалидной коляске и пыталась взять кредит на 17 тысяч бразильских реалов (более 3,2 тысячи долларов).
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"Во время общения с сотрудниками она держала неподвижную голову... мужчины и поднесла его руку к бумаге, чтобы подписать (сделку на оформление кредита - ред.)", - отмечает газета.
Сотрудники банка обратили внимание на отсутствие реакции у мужчины в коляске и вызвали ему скорую помощь, сообщает Vanguardia. На место происшествия также была вызвана полиция, которая и задержала женщину.
"Медицинские работники определили, что мужчина был мёртв уже несколько часов", - сообщила газета, добавив, что женщину обвиняют в мошенничестве и "осквернении тела".
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