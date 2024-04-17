https://ria.ru/20240417/kozlov-1940543163.html

Священник рассказал, как ведущим "предельно греховную" жизнь стать святыми

Священник рассказал, как ведущим "предельно греховную" жизнь стать святыми - РИА Новости, 17.04.2024

Священник рассказал, как ведущим "предельно греховную" жизнь стать святыми

Богослужение, которое совершается лишь раз в году - "Мариино стояние", пройдет в храмах Русской православной церкви в среду вечером, оно посвящено святой,... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T12:03

2024-04-17T12:03

2024-04-17T12:03

религия

иерусалим

александрия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Богослужение, которое совершается лишь раз в году - "Мариино стояние", пройдет в храмах Русской православной церкви в среду вечером, оно посвящено святой, радикально изменившей свою жизнь, ее житие говорит о том, что люди, ведущие "предельно греховный" образ жизни, могут достичь святости при условии покаяния и с Божией помощью, рассказал РИА Новости глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Название богослужения "Мариино стояние" связано и с особой продолжительностью в сравнении с другими службами. На нем прочтут целиком Великий покаянный канон Андрея Критского, который частями читали в храмах в первые четыре дня Великого поста, а также житие Марии Египетской. Эта святая V-VI века в молодости зарабатывала, продавая свое тело, a вторую часть жизни провела аскетически - в пустыне в окрестностях Иерусалима. Вся пятая неделя Великого поста посвящена ее памяти."Это особое богослужение, которое бывает только раз в году. На нем читается житие Марии Египетской – что является указанием надежды для тех, кто сегодня еще сильно грешит, ведет не самый лучший образ жизни и, может быть, теряет надежду от собственного неисправления. Она - путеводная звезда, как бы говорящая: "Кто хочет, тот сможет, произволяющий – способен, кто решится, тот достигнет". Всегда можно остановиться, измениться и пойти в противоположном направлении. Ее житие указывает, что нельзя терять надежду, что худшее, что может сделать тяжкий грешник, - это впасть в отчаяние", - сказал отец Максим Козлов.Он напомнил, что святая изменила свою жизнь после чудесного нравственного переворота, который произошел с ней во время нечаянной поездки в Иерусалим."Она села на корабль из Александрии и предложила расплатится за поездку своими услугами, что было с восторгом принято, подчеркну, паломниками. А в Иерусалиме она не смогла войти в храм Гроба Господня, как будто невидимая стена ей мешала. Святая восприняла это как указание на предельное недостоинство ее жизни, раскаялась - и это было действительной переменной ее внутреннего состояния. Понимая, что нужно не только словами осудить, но и жизнью переменить все в себе, удалилась в пустыню и в крайних жестких условиях предалась аскетическим подвигам до самой своей смерти", - рассказал священник.Он также посоветовал сопоставить ее историю с житием святого, которому посвящена предыдущая неделя Великого поста - Иоанна Лествичника."Его жизнь и написанное им произведение "Лествица" ("Лестница" – ред.) были указанием на постепенное, шаг за шагом, разумно осознаваемое восхождение на вершину добродетели - этим путем прошли многие святые. Жизнь же Марии Египетской указывает на то, что с Божьей помощью к святости можно поднятья из предельной глубины падения, достигнуть высочайших степеней добродетели тем, кто вел предельно греховный образ жизни, но сумел раскаяться и решительно изменить это в себе", - пояснил глава учебного комитета.Он добавил, что покаяние это "не просто словесное, интеллектуальное признание того, что я был не прав", но "резкий поворот, который, как при взлете в космос, потребует больших перегрузок, решительного усилия"."Покаяние - это прежде всего следующий за этим решительный волевой акт усилия жизни", - заключил собеседник агентства.Великий пост (в этом году длится с 18 марта по 4 мая если считать вместе со Страстной неделей) – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 5 мая. В храмах в этот период читают особые молитвы, реже совершается литургия, меняется облачение духовенства. Верующие стараются чаще бывать на богослужениях, исповедоваться и причащаться. В период поста, согласно церковному уставу, нужно, среди прочего, отказаться от употребления мяса, яиц, молока и молочных продуктов, алкоголя, а также, за исключением нескольких дней, – от рыбы и морепродуктов. Впрочем, эти требования из монашеского устава. Мирянам священники рекомендуют как минимум не есть мяса и молочных продуктов, а также не употреблять алкоголь.

https://ria.ru/20240415/post-1850387242.html

https://ria.ru/20240415/pozhertvovaniya-1940221400.html

https://ria.ru/20240416/lukyanov-1940344584.html

https://ria.ru/20240214/post-1849323809.html

https://ria.ru/20240205/paskha-1784063287.html

иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, александрия, русская православная церковь, религия