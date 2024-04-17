https://ria.ru/20240417/kopengagen-1940540084.html

В Копенгагене сгорела половина здания фондовой биржи

В Копенгагене сгорела половина здания фондовой биржи - РИА Новости, 17.04.2024

В Копенгагене сгорела половина здания фондовой биржи

Половина исторического здания фондовой биржи в Копенгагене полностью сгорела при пожаре, тушение продолжается, сообщает в среду агентство Рейтер. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:46

2024-04-17T11:46

2024-04-17T11:46

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Половина исторического здания фондовой биржи в Копенгагене полностью сгорела при пожаре, тушение продолжается, сообщает в среду агентство Рейтер. "Половина старой фондовой биржи Дании полностью выгорела, остались только внешние стены после того, как пламя охватило здание и привело к обрушению крыши в результате разрушительного пожара во вторник", - сказано в материале. Примерно половину здания удалось спасти, но оно получило значительные повреждения от тушения водой, говорится в сообщении. Работы по тушению пожара продлятся минимум до утра четверга, уточняет агентство. Датские СМИ, деятели культуры и политики сравнили это событие с пожаром в парижском Нотр-Даме, который сгорел пять лет назад. Пожар начался во вторник утром. Вскоре после возгорания обрушился шпиль и крыша. Информации о пострадавших нет, сообщали спасатели. Историческое здание биржи, шпиль которого имел форму переплетенных хвостов четырех драконов, находилось на реконструкции, отмечало издание Local Denmark. Шпиль был построен в 1625 году, что делает его одной из старейших построек Копенгагена. В здании в стиле голландского ренессанса располагается штаб-квартира датской Торговой палаты, ранее до 1974 года в нем работала Копенгагенская фондовая биржа. Люди вместе со спасателями выносили картины и другие артефакты из здания, большую часть произведений искусства удалось спасти, сообщали СМИ.

https://ria.ru/20240121/kartiny-1922588758.html

https://ria.ru/20240210/pozhar-1926597830.html

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в мире, копенгаген, дания