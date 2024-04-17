https://ria.ru/20240417/knezhevich-1940518063.html

В Черногории потребовали от экс-спецпрокурора ответить за дело о "путче"

В Черногории потребовали от экс-спецпрокурора ответить за дело о "путче" - РИА Новости, 17.04.2024

В Черногории потребовали от экс-спецпрокурора ответить за дело о "путче"

Помещенный под арест бывший главный спецпрокурор Черногории Миливое Катнич, подозреваемый в создании преступной группы и злоупотреблении полномочиями, должен в... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T10:04

2024-04-17T10:04

2024-04-17T10:28

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БЕЛГРАД, 17 апр – РИА Новости. Помещенный под арест бывший главный спецпрокурор Черногории Миливое Катнич, подозреваемый в создании преступной группы и злоупотреблении полномочиями, должен в первую очередь ответить перед судом за нарушения по делу о якобы готовившемся в 2016 году российскими спецслужбами и черногорской оппозицией "путче", заявил РИА Новости глава Демократической народной партии Черногории Милан Кнежевич. Высший суд Черногории во вторник арестовал на 30 суток бывшего главу спецпрокуратуры (SDT), который обвинял Кнежевича и его соратников по движению Демократический фронт (ДФ) в том, что вместе с российскими спецслужбами они якобы готовили вооруженный переворот на парламентских выборах в Черногории в октябре 2016 года. Катнич, его бывший заместитель Саша Чадженович, экс-помощник директора Управления полиции Зоран Лазович и его сын Петар Лазович подозреваются в создании ОПГ, которое помогало выехать из страны членам банды Велько Беливука, задержанным в Сербии за ряд тяжких преступлений. "Я ожидал, что господин Катнич будет под следствием, прежде всего, за злоупотребления по делу, известному как "путч". Есть много допущенных им и его и замом нарушений, он должен был сначала из-за этого оказаться в СИЗО, а потом бы раскрывались другие злоупотребления служебным положением. Жду, что будет выдвинуто обвинение против господина Катнича и господина Чадженовича за сделанное в эти восемь лет, потому что процесс над нами продолжится в конце апреля заключительными речами в Высшем суде", - заявил черногорский политик в разговоре с агентством. На процессе о "подготовке госпереворота" обвиняемые оппозиционеры многократно указывали на факты давления со стороны обвинения на них и свидетелей, фальсификацию показаний и доказательств, на то, что все дело о "путче" было сфабриковано, чтобы не допустить победы оппозиции на выборах 2016 года, и Демократическая партия социалистов экс-президента Мило Джукановича могла втянуть Черногорию в НАТО. "Господин Катнич должен отвечать и за невозбужденные им уголовные дела в отношении бывшего президента Джукановича и членов его семьи за многочисленные махинации. Экс-главный спецпрокурор арестован сейчас за злоупотребления служебным положением в 2021 году, но он совершил много нарушений и перед тем, и прежде всего, должен отвечать за злоупотребления по делу о "госперевороте", - подчеркнул Кнежевич. Движения Демократический фронт, одним из лидеров которого был Кнежевич, еще в 2022 году официально заявило, что в спецпрокуратуре (SDT) действовала особо опасная преступная группа, которая свои противозаконные действия прикрывала тем, что фабриковала дела и создавала проблемы для политических противников бывшего режима, и за это ее члены получали политическую защиту и могли "беспрепятственно действовать в рамках власти и ОПГ, к которой принадлежали… эти прокуроры работали на главарей одного из крупнейших мафиозных кланов в Европе, который занимается контрабандой наркотиков и сигарет". Специальный госпрокурор Черногории в 2015-2022 годах ранее сообщал, что в отношении него и спецпрокурора Чадженовича было начато расследование в связи с проведением следствия по делу о госперевороте 2016 года, результатов расследования этих нарушений пока нет. Апелляционный суд в Подгорице в феврале 2021 года отменил приговор Высшего суда по делу о подготовке госпереворота на парламентских выборах 2016 года и вернул его на повторное рассмотрение, среди причин данного решения указаны "многочисленные нарушения уголовного права" следствием и судом первой инстанции. Осужденный по делу тогдашний лидер ДФ Андрия Мандич заявлял, что спецрокуроры и судьи по делу о подготовке путча сами должны предстать перед правосудием. Высший суд Черногории 9 мая 2019 года огласил приговор по делу о попытке путча на выборах 16 октября 2016 года. Вердикт указывает на существование преступной организации во главе с гражданами РФ Эдуардом Шишмаковым и Владимиром Поповым, приговоренным заочно к 15 и 12 годам лишения свободы, целью которых якобы было проведение вооруженного переворота в Черногории и приведение к власти оппозиционного "Демократического фронта" ради противодействия вступлению Черногории в НАТО. Различные тюремные сроки получили и остальные 12 обвиняемых, включая лидеров ДФ Милана Кнежевича и Андрию Мандича. В июне 2017 года Черногория вступила в НАТО, после того как правящая тогда коалиция во главе с ДПС Джукановича утвердила в Скупщине вступление в Североатлантический альянс, несмотря на бойкот оппозиции и массовые протесты граждан. В Черногории 30 августа 2020 года прошли парламентские выборы, на которых оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича.

https://ria.ru/20240212/chernogoriya-1926846128.html

https://ria.ru/20231226/serbiya-1918146288.html

https://ria.ru/20231004/chernogoriya-1900440669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, черногория, сербия, европа, милан кнежевич, мило джуканович, андрия мандич, нато