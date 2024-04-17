https://ria.ru/20240417/kitay-1940494189.html

В КНР призвали США уважать суверенитет страны в Южно-Китайском море

В КНР призвали США уважать суверенитет страны в Южно-Китайском море - РИА Новости, 17.04.2024

В КНР призвали США уважать суверенитет страны в Южно-Китайском море

Вашингтон должен уважать территориальный суверенитет Китая в Южно-Китайском море и его морские интересы, заявил глава минобороны КНР Дун Цзюнь в ходе разговора... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T04:56

2024-04-17T04:56

2024-04-17T05:42

в мире

китай

южно-китайское море

дун цзюнь

ллойд остин

министерство обороны сша

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ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Вашингтон должен уважать территориальный суверенитет Китая в Южно-Китайском море и его морские интересы, заявил глава минобороны КНР Дун Цзюнь в ходе разговора по видеосвязи с шефом Пентагона Ллойдом Остином. "США должны признать твердую позицию Китая и по-настоящему уважать его территориальный суверенитет в Южно-Китайском море и морские интересы, реальными действиями поддерживать региональный мир и стабильность отношений между ВС Китая и США", - сказал Дун Цзюнь, слова которого приводит минобороны Китая. Он также отметил, что в целом обстановка в Южно-Китайском море стабильна, страны региона "имеют желание, мудрость и возможности разрешить все вопросы".

https://ria.ru/20240417/kitay-1940492505.html

китай

южно-китайское море

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в мире, китай, южно-китайское море, дун цзюнь, ллойд остин, министерство обороны сша