https://ria.ru/20240417/kitay-1940494189.html
В КНР призвали США уважать суверенитет страны в Южно-Китайском море
В КНР призвали США уважать суверенитет страны в Южно-Китайском море - РИА Новости, 17.04.2024
В КНР призвали США уважать суверенитет страны в Южно-Китайском море
Вашингтон должен уважать территориальный суверенитет Китая в Южно-Китайском море и его морские интересы, заявил глава минобороны КНР Дун Цзюнь в ходе разговора... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T04:56
2024-04-17T04:56
2024-04-17T05:42
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ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Вашингтон должен уважать территориальный суверенитет Китая в Южно-Китайском море и его морские интересы, заявил глава минобороны КНР Дун Цзюнь в ходе разговора по видеосвязи с шефом Пентагона Ллойдом Остином. "США должны признать твердую позицию Китая и по-настоящему уважать его территориальный суверенитет в Южно-Китайском море и морские интересы, реальными действиями поддерживать региональный мир и стабильность отношений между ВС Китая и США", - сказал Дун Цзюнь, слова которого приводит минобороны Китая. Он также отметил, что в целом обстановка в Южно-Китайском море стабильна, страны региона "имеют желание, мудрость и возможности разрешить все вопросы".
https://ria.ru/20240417/kitay-1940492505.html
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в мире, китай, южно-китайское море, дун цзюнь, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, Китай, Южно-Китайское море, Дун Цзюнь, Ллойд Остин, Министерство обороны США
В КНР призвали США уважать суверенитет страны в Южно-Китайском море
Дун Цзюнь: США должны уважать суверенитет КНР в Южно-Китайском море
ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Вашингтон должен уважать территориальный суверенитет Китая в Южно-Китайском море и его морские интересы, заявил глава минобороны КНР Дун Цзюнь в ходе разговора по видеосвязи с шефом Пентагона Ллойдом Остином.
"США должны признать твердую позицию Китая и по-настоящему уважать его территориальный суверенитет в Южно-Китайском море и морские интересы, реальными действиями поддерживать региональный мир и стабильность отношений между ВС Китая и США", - сказал Дун Цзюнь, слова которого приводит минобороны Китая.
Он также отметил, что в целом обстановка в Южно-Китайском море стабильна, страны региона "имеют желание, мудрость и возможности разрешить все вопросы".