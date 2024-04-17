https://ria.ru/20240417/kitay-1940492505.html

В Китае заявили, что не будут мириться с сепаратизмом на Тайване

В Китае заявили, что не будут мириться с сепаратизмом на Тайване - РИА Новости, 17.04.2024

В Китае заявили, что не будут мириться с сепаратизмом на Тайване

Китай никогда не будет мириться с сепаратистской деятельностью на Тайване и потворством этому извне, заявил глава минобороны КНР Дун Цзюнь в ходе разговора по... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T04:29

2024-04-17T04:29

2024-04-17T04:46

в мире

китай

тайвань

дун цзюнь

ллойд остин

министерство обороны сша

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ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Китай никогда не будет мириться с сепаратистской деятельностью на Тайване и потворством этому извне, заявил глава минобороны КНР Дун Цзюнь в ходе разговора по видеосвязи с шефом Пентагона Ллойдом Остином. "Народно-освободительная армия Китая никогда не будет мириться с сепаратистской деятельностью на Тайване и потворством этому извне", - сказал Дун Цзюнь, слова которого приводит минобороны Китая. Он подчеркнул, что тайваньский вопрос лежит в основе коренных интересов Китая, а "коренные интересы Китая не должны быть нарушены".

https://ria.ru/20240321/tayvan-1934648508.html

китай

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в мире, китай, тайвань, дун цзюнь, ллойд остин, министерство обороны сша